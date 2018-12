Fedez | La prima parola di Leone è stata papà

Leone pronuncia la sua prima parola : Chiara Ferragni spiazzata - Fedez... non ci crede! [VIDEO] : Su Instagram il dolcissimo video della prima parola del figlio di Chiara Ferragni e Fedez: Leone a nove mesi dice ' papà ' Leone Lucia Ferragni, a quasi nove mesi dalla sua nascita, ha pronunciato la ...

Leone pronuncia la prima parola : «Papà». Fedez esulta e la Ferragni esulta : Leone dixit. Il figlio dei Ferragnez ha scelto e ha detto «Papà». esulta Fedez che da settimane sta tentando di far imparare la parola al piccolo Leone. E così nel video...

Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez : “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO : Imbattibile in cabina armadio, Chiara Ferragni ha qualche difficoltà quando si aggira in cucina. E così ecco consumarsi un’esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. “Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si... L'articolo Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez: “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, ...

Giulia Valentina - chi è l’ex fidanzata influencer di Fedez : la prima a essere chiamata “raviolo” - oggi diverte i suoi follower con video ironici : Forse non tutti sanno che prima di sposare Chiara Ferragni, Fedez è stato fidanzato per quasi tre anni con un’altra influencer: Giulia Valentina. Classe 1990, nata a Torino da genitori siciliani, occhi verdi, lunghi capelli neri e una carriera da modella: Giulia Valentina non è solo una fashion blogger da 500mila followers su Instagram. Lei è stata infatti il primo “raviolo” di Fedez. Anni prima di tatuarsi il ...

In arrivo un duetto tra Fedez e Annalisa? Le ultime news prima di Paranoia Airlines : Il duetto tra Fedez e Annalisa potrebbe comparire nella tracklist di Paranoia Airlines. Questo è quanto suggeriscono le immagini condivide sul profilo Instagram di Federico Lucia, che posta una sessione di registrazioni nella quale compare anche il volto della Scarrone. Per il momento, non si conoscono molti dettagli in merito al rilascio dell'album di Fedez, se non il titolo - Paranoia Airlines - che richiama una fobia già dichiarata ...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale dei Ferragnez è già pronto. Fedez : «Sei la prima al mondo» : La notizia del riconoscimento attribuito a Chiara Ferragni dal Financial Times , che l'ha sposizionata al settimo posto tra le donne più influenti al mondo in fatto di moda, prima di Rihanna e Ariana ...

'Prima di ogni cosa... i soldi' - Fedez nella bufera per lo spot con il brano per il piccolo Leo : FUNWEEK.IT - In due settimane 'Prima di ogni cosa' di Fedez ha letteralmente spopolato su Youtube: oltre 11milioni di visualizzazioni, infatti, ha ottenuto il video del brano dedicato al...

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (testo e video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...

Prima di ogni Fedez : Nell’ultima canzone di Fedez, coniugato Ferragni, 8 (otto!) milioni di visualizzazioni su YouTube nei primi sette giorni dall’uscita, il due novembre scorso, c’è un verso che fa: “Perché in testa c’ho la Nasa, perché non sono mai a casa”. E’ una rima bellissima, un bacio stupendo, un’immagine straor

Prima di ogni cosa di Fedez - testo e significato : una dolce e tenera ninna nanna dedicata al figlio Leone : testo e significato di Prima di ogni cosa, il nuovo singolo di Fedez disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digital download dallo scorso 2 novembre. Il brano anticipa l’uscita del nuovo progetto da solista del noto rapper e giudice di X Factor. E’ in radio il singolo di Fedez che anticipa il nuovo disco da solista del rapper Venerdì 2 novembre è arrivato in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Fedez intitolato ...