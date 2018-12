Denunciato un uomo | dalla Guardia di Finanza di Patti | ME

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5s. Ho Denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

Roma : aggredisce famigliari e poi si chiude in cantina - uomo Denunciato : Roma – Ha prima picchiato i famigliari e poi si e’ barricato in cantina con un fucile a piombini. Paura questa notte in via Girolamo Casanate, in zona Primavalle, dove i Carabinieri del Nucleo radiomobile sono dovuti intervenire a seguito di una chiamata per un caso di maltrattamenti in famiglia. I militari arrivati nell’appartamento, hanno notato subito alcuni arredi distrutti e individuato un Romano di 32 anni, il quale alla ...

Roma : finto gentiluomo si rivela truffatore - Denunciato : Roma – Quando ha capito di essere stata presa in giro e truffata, si e’ rivolta a Roma alla Polizia di Stato per sporgere denuncia. Convinta dalle amiche e dalla voglia di allacciare nuove amicizie, si era iscritta a una nota chat destinata proprio a favorire l’incontro tra single: e’ cosi che in breve, una professionista Romana aveva stretto una conoscenza con un uomo di 37 anni. Dopo alcuni giorni di conversazione ...

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Denunciato un uomo : VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli, hanno denunciato un 53enne residente in Grottaglie, per Violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo separato dalla moglie,...

Roma : fermato su motorino gli trovano 20 orologi rubati - uomo Denunciato : Roma – Durante un servizio della Polizia di Stato finalizzato al contrasto di scippi e rapine nella zona del centro storico, gli agenti del commissariato Trevi hanno fermato per un controllo un uomo a bordo di uno scooter. Il 44enne e’ apparso subito nervoso ed insofferente e cosi’ i poliziotti gli hanno chiesto di aprire il sottosella all’interno della quale hanno trovato una tracolla nera contenente 20 orologi di varie ...

Desirée Mariottini : preso 4° uomo/ Il padre spacciatore le aveva vietato di drogarsi : lei l’aveva Denunciato : Desirée Mariottini: preso quarto uomo: aveva addosso 10 kg di marijuana. Braccato da più di 100 agenti a Foggia, si era rasato i capelli per non farsi riconoscere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Controlli al campo rom - Denunciato uomo che trasportava rifiuti speciali : I carabinieri del Noe di Napoli, insieme a colleghi della stazione di Marianella e con il supporto tecnico specialistico di personale del comando per la tutela ambientale di Roma, su delega della ...

Rumori molesti in un appartamento - Denunciato uomo con droga in casa : La notte di mercoledì la polizia è stata chiamata da alcuni residenti che sentivano dei forti Rumori nel loro condominio. Una volta sul posto, gli agenti hanno fermato un mestrino con dosi di cocaina ...

Al volante ubriaco si scontra con una donna - Denunciato un uomo : I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Campobasso hanno denunciato un uomo trovato in stato di ebbrezza alcolica, il quale aveva causato un incidente stradale con feriti. Nel primo ...