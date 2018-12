Cesare Battisti - agenti italiani in Brasile pronti a prelevarlo : ma lui resta latitante : Sta per concludersi la vicenda di Cesare Battisti, il terrorista italiano degli anni di piombo, evaso dal carcere nel 1981 dopo essere stato condannato a 12 anni in primo...

Agenti italiani in Brasile per riportare in Italia Cesare Battisti : è ancora latitante : A Cananeia, dove risiede abitualmente, non lo vedono dal 28 ottobre, da quando Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali in Brasile. I vicini: "Veniva tutti i giorni, prendeva una birra e leggeva il giornale. Era inquieto".Continua a leggere

E così Cesare Battisti diventa Adriano Sofri : gaffe del senatore leghista Pepe : L'esponente del Carroccio confonde il terrorista dei Pac con il fondatore di Lotta Continua...e i colleghi lo applaudono

E così Cesare Battisti diventa Adriano Sofri : gaffe del senatore leghista Pepe : In comune Cesare Battisti e Adriano Sofri non hanno niente, forse non si sono nemmeno mai incontrati. Eppure, il temerario senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante le dichiarazioni di voto al ...

Cesare Battisti : mandato d'arresto ed estradizione/ Mattarella scrive al presidente brasiliano 'Grazie' : Cesare Battisti, Brasile firma estradizione dopo ordine di arresto ma l'ex terrorista è latitante: "È sparito da ieri". Le ultime notizie

Il presidente del Brasile Michel Temer ha ordinato l’estradizione di Cesare Battisti : Venerdì il presidente brasiliano Michel Temer ha firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti, terrorista italiano condannato in via definitiva in Italia per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta e residente da anni in Brasile. Giovedì Luiz Fux, giudice della Corte

Cesare BATTISTI/ Il Brasile e l'Italia alla prova dei ricatti di un brigatista : Il Supremo tribunale federale del Brasile ha ordinato l'arresto di CESARE BATTISTI, che però da due giorni è latitante. C'è un "mondo" pronto ad aiutarlo.

Firmato il decreto d'espulsione. Ore contate per Cesare Battisti : È stato Firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti, il terrorista dei Pac che si è rifugiato in Brasile nel 2010. Michel Temer, presidente in carica, ha infatti Firmato il decreto che prelude all'allontamento di Battisti dal Paese. La decisione è stata presa in un vertice tenuto a Palacio do Planalto, la sede ufficiale della presidenza a Brasilia, e autorizza il ministero della Giustizia ad avviare il processo per arrivare a ...

Firmata estradizione di Cesare Battisti (ma lui è latitante). Mattarella ringrazia Temer : Il presidente del Brasile, Michel Temer, ha firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti, dopo che Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale, ha ordinato l'arresto dell'ex terrorista. Battisti tuttavia è latitante. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha formalmente ringraziato il presidente Temer.Continua a leggere

Cesare Battisti - una vita in fuga tra carcere e battaglie legali : 'Pretendere di cambiare il mondo con le armi è una stupidaggine ma a quell'epoca tutti avevano delle pistole', avrebbe detto nel 1991. Arrestato nel 1979 a Milano, evade nel 1981 dal carcere di ...

Cesare Battisti - presidente Temer firma decreto estradizione - : Un giudice del Supremo tribunale federale ha disposto oggi il suo arresto per evitare il pericolo di fuga. L'ex terrorista si è reso irreperibile e la polizia lo considera latitante

Estradizione per Cesare Battisti : tornerà a Roma in carcere - ma lui è latitante : E’ scomparso nel nulla Cesare Battisti. Il presidente del Brasile Michel Temmer ha firmato il decreto di Estradizione per l’ex

Brasile - Temer firma l'estradizione per Cesare Battisti ma l'ex terrorista è latitante : Cesare Battisti di nuovo in fuga . Raggiunto da un ordine d arresto disposto ieri da Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale brasiliano, l ex terrorista dei Pac - la cui estradizione stata ...

'Cesare Battisti è latitante' - la polizia federale brasiliana - : Roma, 14 dic., askanews, - Cesare Battisti è ufficialmente latitante per la polizia federale brasiliana. Gli agenti non lo hanno trovato nella sua residenza di Cananeia il giorno dopo l'ordinanza di ...