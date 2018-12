Boca Juniors | Tevez e il sogno Libertadores | “Non mi ritiro | voglio riprovare a vincere

calcioweb.eu

: Barros Schelotto deja Boca Juniors - mundodeportivo : Barros Schelotto deja Boca Juniors - Eurosport_IT : TRIONFO RIVER PLATE ?????? Vittoria per 3-1 in rimonta ai supplementari: il River Plate batte il Boca Juniors, vince… - Andrea59196157 : RT @ETGazzetta: #Argentina #Tevez rilancia: “Nessun ritiro: voglio la #Libertadores” #BocaJuniors -

(Di sabato 15 dicembre 2018)non si ritirerà. La delusione per la sconfitta nella finale di Copalo ha spinto a posticipare l'addio al calcio, che aveva annunciato qualche mese fa. In un'intervista a una radio argentina, l'ex attaccante della Juventus ha sottolineato quando significhi per lui far contenti i sostenitori del: "I tifosi sognano di arrivare nuovamente in finale e, esattamente come me. Non posso andarmene prima di aver compiuto la mia missione, quindi resterò per riprovarci il prossimo anno". E ha aggiunto: "Non importa quando e quanto giocherò, so che ho ancora tanto da dare, sia in campo che dalla panchina. So bene quanto i tifosi vogliano la settimae non ho nessuna intenzione di mollare".