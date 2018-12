Strasburgo | l’attentatore ucciso in un blitz

Attentato Strasburgo - l’attentatore è stato ucciso in un blitz della polizia : È stato ucciso in un blitz delle forze speciali Cherif Chekatt, il 29enne che martedì sera ha fatto fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo, uccidendo tre persone e ferendone 14. L’uomo è stato individuato e fermato in rue du Lazaret, nel quartiere di Neudorf, dove aveva fatto perdere le tracce 48 ore fa dopo aver commesso l’Attentato. Aveva con sé una pistola e un coltello. Secondo una prima ricostruzione, è stato Chekatt a sparare per ...

Strasburgo - spari al mercato di Natale : morti e feriti. Fermate 4 persone vicine all’attentatore : Macabro balletto di cifre sul bilancio delle vittime a Strasburgo. Dopo aver corretto al ribasso, a due morti, il numero di vittime nella strage di ieri sera , la prefettura della regione Grand-Est, corregge ancora una volta il suo bilancio provvisorio, tornando a parlare di 3 morti e 13 feriti, di cui 9 gravi, nell’attacco al mercatino di Natale ...

Strasburgo - «Ho visto un uomo disteso a terra e l'attentatore che scappava»

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : 3 morti. È caccia all’attentatore fuggito in taxi : era già stato condannato 20 volte : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. Tra le vittime c’è anche un giornalista italiano, oltre ad un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - 11 feriti”. L’attentatore in fuga : è asserragliato - conflitto a fuoco : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. Poi, l’uomo si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. Tra loro anche un militare dell’Opération Sentinelle. La zona intorno al centro storico è stata ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - undici feriti”. L’attentatore è stato identificato ma è ancora in fuga : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. La zona intorno al centro storico è stata blindata ed evacuata. L’autore della sparatoria è stato identificato ed è ancora in fuga. Operazione della polizia francese in corso a Neudorf, quartiere di ...