Sindaco Accumoli: niente stipendi

Grido disperato deldi, uno dei centri del reatino più colpiti dal terremoto del 2016. Stefano Petrucci denuncia:"Non abbiamo più cassa e non siamo in grado di pagaree tredicesime ai 21 lavoratori a tempo determinato assunti dopo il sisma, nè ai 10 di ruolo che avevamo già in organico".(Di venerdì 14 dicembre 2018)