Pil | a Sud 18 500 euro a testa | al Nord-Ovest il doppio

Istat : al Sud il Pil è di 18.500 euro a testa - la metà del Nord-Ovest : Il Pil per abitante nel Mezzogiorno nel 2017 è di 18mila e 500 euro, "poco più della metà di quello del Nord-Ovest" che raggiunge 35mila e 400 euro. Lo stima l'Istat, sottolineando che il ...

Istat : Pil pro capite - a Sud metà di Nord : 17.23 Il Pil per abitante nel Mezzogiorno nel 2017 è di 18,5 mila euro, "poco più della metà di quello del Nord-Ovest" che raggiunge 35,4 mila euro.E'la stima dell'Istat che calcola un valore di 34,3mila euro nel Nord-est e a 30,7mila euro nel centro. "Il differenziale negativo del Mezzogiorno resta ampio",si legge nel testo: il livello del Pil pro capite è inferiore del 45% rispetto a quello del Centro-Nord in crescita dal 44,1% nel 2016.

Pil - Svimez : Economia rallenta al Nord - ma recupera al Sud

Pil 2018 in frenata - ma il Sud cresce : sono in aumento i divari di reddito : Debutta così, con un risultato positivo per il Sud, un nuovo indicatore economico appena messo a punto da Bankitalia, in grado di stimare l'andamento regionale dell'economia con un minimo ritardo ...

Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report 'L'economia delle regioni italiane'. In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, 'nei primi …

Nicolò : dati negativi su crescita Pil Europa del Sud negli ultimi dieci anni preoccupa Calabria : ... settore che, assieme al turismo, dovrebbe costituire il volano per lo sviluppo e locomotiva della crescita dell'economia calabrese. Rispetto alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria ...