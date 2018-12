Federica Pellegrini tra passato e futuro | la nuotatrice torna a parlare di Magnini

LUCA MARIN/ Video - i suoi incubi? Il tradimento di Federica Pellegrini e la paura di morire annegato - Rivelo - : LUCA MARIN questa sera sarà ospite di Lorella Boccia durante la nuova puntata di Rivelo, in onda sul canale 31 del digitale terrestre.

Federica Pellegrini contro Eurosport per un tweet : "Vi piace darmi addosso" : "Federica non ce la fa!". Questa frase, contenuta in un tweet scritto da Eurosport, non è andata giù a Federica Pellegrini. L'account del canale televisivo italiano dedicato allo sport ha dato conto del quarto posto ottenuto dalla nuotatrice italiana nella finale dei 200 metri stile ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso in Cina così:prosegui la letturaFederica Pellegrini contro Eurosport per un tweet: "Vi piace darmi addosso" pubblicato ...

Federica Pellegrini infuriata per le critiche : "Se volete - nuoto con un bersaglio" : Federica Pellegrini è tornata alle gare, la nuotatrice azzurra impegnata nei Mondiali in vasca corta di Hangzou è stata protagonista di una velenosa polemica con la rete televisiva Eurosport . Dopo il ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE. Martina Carraro : il bronzo della maturità. Federica Pellegrini : è l’addio ai 100? : Martina Carraro 8.5: Dieci anni sono passati da quando, giovanissima, seppe conquistare la convocazione ai Mondiali di Roma, stupendo tutti. Due lustri dopo Martina Carraro si va a prendere il primo podio internazionale di una carriera che sembra arrivata finalmente al culmine. La scelta del trasferimento da Bologna a Imola, di essere allenata dallo stesso tecnico del fidanzato Fabio Scozzoli, si è rivelata vincente e lei non ha avuto mai ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Federica Pellegrini eliminata in semifinale sui 100 stile : Federica Pellegrini non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). La Divina cercava il colpaccio sulle quattro vasche ma la sua prestazione non è bastata per rientrare tra le magnifiche otto che si contenderanno le medaglie: l’azzurra ha concluso la propria semifinale in quarta posizione col tempo di 52.86, a un ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non ce la fa : la Divina fuori dalla finale dei 100 stile libero : Niente da fare per Federica Pellegrini: il decimo posto non basta all’azzurra per staccare il pass per la finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Dopo il quarto posto di ieri nei 200 stile libero, Federica Pellegrini è tornata in vasca oggi, nella seconda giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta per la semifinale dei 100 stile libero, la sua nuova avventura. L’azzurra ha chiuso la sua ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 12 dicembre. Quadarella negli 800 sl - in gara anche Federica Pellegrini e Codia. 4×50 mista donne in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-2 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. In ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella e Federica Pellegrini le vedette delle batterie della seconda giornata : seconda giornata e di batterie ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. La rassegna iridata che saluterà il 2018 vuol offrire agli appassionati prestazioni di alto profilo e gli atleti sono motivati a centrare il bersaglio grosso con crono rilevanti. L’Italia sarà della partita, come sempre, per ben figurare ed essere all’altezza delle forti rivali. Ad alzare il sipario di questo day-2 saranno le batterie ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Federica Pellegrini e un quarto posto senza rimpianti. Era giusto provarci pur se non al top : E’ vero. Nella maggior parte dei casi il risultato finale conferisce il termometro sulla bontà di una prestazione sportiva o meno: i gol realizzati, le percentuali di tiro a canestro e il tempo siglato toccando la piastra. Oggi, Federica Pellegrini non è riuscita ad ottenere la 50esima medaglia a livello internazionale. La ripresa del sodalizio con i 200 stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta non è stato bagnata dal metallo ...

Mondiali Vasca Corta – Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - la Divina divertita : “mi hanno insegnato che il meglio deve ancora venire” : Federica Pellegrini non si abbatte dopo il quarto posto nei 200 metri stile libero dei Mondiali di nuoto in Vasca Corta 2018 in corso ad Hangzhou E’ iniziato con il quarto posto nella gara dei 200 metri stile libero il Mondiale di nuoto in Vasca Corta 2018 di Federica Pellegrini. La campionessa azzurra non è riuscita a difendere l’oro conquistato due anni fa a Windsor e si deve accontentare di una medaglia di legno che sembra ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - non riesce il miracolo alla Divina : Era rimasta in bilico se disputare gli amati 200 sl sino alla vigilia della gara ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Huangzhou. alla fine Federica Pellegrini ha deciso di provarci, buttandosi in acqua con l’obiettivo di provare a vincere una medaglia in un contesto non così irresistibile sotto il profilo della concorrenza. Dopo essersi qualificata per la finale con il sesto tempo, la Divina si è fermata però ai piedi del podio. La ...

LIVE Nuoto - Finali Mondiali 2018 in DIRETTA : DETTI BRONZO NEI 400! Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - Cusinato e la 4×100 se la giocano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di semiFinali e Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina asiatica la giornata ci riserverà tante emozioni e l’Italia proverà a regalarci subito grandi emozioni. Gabriele DETTI e Federica Pellegrini hanno iniziato con il piede giusto questa rassegna iridata. Entrambi hanno ottenuto il pass per la finale e nell’atto conclusivo si giocheranno le loro ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Ariarne Titmus si prende l’oro nei 200 sl - Federica Pellegrini sfiora il podio : L’australiana succede a Federica Pellegrini sul trono dei 200 sl in vasca corta, la Divina non va oltre il quarto posto Federica Pellegrini non riesce a difendere il titolo di campionessa del mondo nei 200 sl in vasca corta, la Divina infatti non va oltre il quarto posto ai Mondiali di Hangzhou. La medaglia d’oro se la prende l’australiana Titmus, che ferma il crono sull’1:51.38, precedendo l’americana ...