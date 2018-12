Conte | ' Con l' Ue vogliamo chiudere quanto prima | trattativa a oltranza'

Manovra - Conte : “Italia non ha cappello in mano. Il 2 - 4 non era un totem. Forse il maxiemendamento salta la commissione” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della legge di Bilancio al voto in Aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e la Commissione Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Manovra - Conte : 'Mai pensato al 2 - 4% come sfida all'Europa' : "Non abbiamo mai pensato al 2,4% come un dato simbolico, un indice di sfida all'Europa, ma come fondo per una somma che ci consentiva di non tradire l'impegno con i cittadini. Nel momento in cui si ...

Ue - Conte dopo la retromarcia : "Non dobbiamo chidere scusa" : Il premier Giuseppe Conte prosegue il suo percorso nella battaglia contro l'Ue sulla manovra. Ma di fatto dopo la retromarcia sul deficit (passato dal 2,4 per cento al 2,04 per cento) il presidente del Consiglio non vuol sentir parlare di "resa". E così intervenendo al punto stampa previsto al Consiglio Ue, Conte afferma: "L'Italia non è col cappello in mano, le riforme sono quelle che abbiamo pensato non abbiamo nulla di cui scusarci abzi ...

Manovra - Conte : l'Italia non ha cappello in mano. Merkel : fiduciosa su accordo : «l'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una Manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento...

Manovra - Conte : Non ho dovuto convincere Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e Contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio. In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Conte : "Con l'Ue vogliamo chiudere quanto prima - trattativa a oltranza" : “Vorremmo chiudere quanto prima, la negoziazione va avanti ad oltranza”. Così il premier, Giuseppe Conte, sulla manovra e il dialogo con l’Unione europea. “Deve essere una vittoria per i cittadini”, ha spiegato il presidente del Consiglio in conferenza stampa a Bruxelles, “sono momenti febbrili e intensi per l’attività di governo, è un passaggio delicato per il ...

Conte : negoziato Ue avanti a oltranza : 17.25 "Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli per completare la nostra proposta".Così il premier Conte, da Bruxelles."Ho sempre detto che avremmo prima studiato le riforme,poi tracciato i numeri",aggiunge, "non è stato difficile convincere i vicepremier". il negoziato con l'Ue "va avanti ad oltranza". "Non abbiamo mai pensato il 2,4% come un totem o una sfida all'Ue", dopo le stime tecniche "abbiamo elaborato una nuova proposta". L'Italia "non ...

Pensioni - Giuseppe Conte e il pressing di Angela Merkel. Retroscena : agguato a Matteo Salvini - gode la Fornero : Tra Matteo Salvini e Quota 100 ci si mette Angela Merkel . Nel colloquio di mezz'ora con il premier Giuseppe Conte , la cancelliera tedesca avrebbe espresso tutti i suoi dubbi sulla riforma delle ...

Manovra - Conte e Tria chiedono flessibilità su giustizia e dissesto : Sono in corso i negoziati con la Commissione Europea da ieri, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri ha confermato che si fermerà a Bruxelles a trattare finché non si arriverà ad un accordo. ...

Gaffe di Conte : arriva al Consiglio Ue con 40 minuti di ritardo e perde il minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, nella giornata di ieri, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell"attentato di Strasburgo prima dell'inizio della riunione del Consiglio europeo. Unico assente Giuseppe Conte, che è arrivato all'Europa Building con grande ritardo.Già, il presidente del Consiglio in quegli istanti stava atterrando all'aeroporto di Bruxelles, distante una mezzoretta in macchina dal ...

