Chi è Anastasio | il campione di X Factor

Vincitore X Factor : successo finale di Anastasio - Mara MaionChi batte Fedez : Ieri sera in prime time sui canali Sky ma anche su Tv8 è andata in onda l'attesa finale di X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattalen, durante il quale è stato proclamato il Vincitore assoluto che si è portato a casa il premio messo in palio dalla produzione. Una serata ricca di emozioni per i quattro finalisti di quest'anno, i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi dal vivo al Forum di Assago, un vero e proprio ...

Anastasio vince X Factor : ecco Chi è : Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018 . Il pupillo di Mara Maionchi puntata dopo puntata ha conquistato anche i più scettici. Ma chi è il rapper che ha letteralmente ...

X Factor 2018 - Mara MaionChi : «Anastasio mi fa capire che non sono morta e che posso fare quel ca**o che mi pare» : Mara Maionchi pilastro di questa edizione di X Factor 2018 , che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it , è incontenibile per il suo Anastasio . Ad ogni esibizione del rapper campano sembra dare di ...

La finale di X Factor 2018 anche in Chiaro : Anastasio VS Bowland - il televoto ribalterà tutto come il caso Maneskin? : La finale di X Factor 2018 verrà trasmessa anche in chiaro su TV8, come lo scorso anno. Oltre alla diretta su Sky Uno, la finalissima della dodicesima edizione del talent show verrà trasmessa in chiaro in modo che possa essere fruibile anche dai non abbonati alla payTv. Furono proprio loro lo scorso anno a strappare la vittoria dalle mani dei Maneskin per consegnarla a Lorenzo Licitra che, a sorpresa, ha trionfato inaspettatamente sui favoriti ...

Anastasio e il futuro fuori dal talent : 'Con le cover ho Chiuso' : "Non ho sogni in particolare, mi voglio lasciare le porte aperte e vedere cosa succede. In futuro mi auguro molti concerti e vorrei lavorare con artisti che stimo". Questo il commento del rapper ...

X Factor 2018 - sesto live. Anastasio canta Stairway to Heaven - Mara MaionChi : «Sfido Chiunque a fare una cosa del genere» : La prima manche del sesto live di X Factor 2018 in diretta su Sky Uno si è da poco conclusa. Tra le esibizioni più belle di questa sera spiccano quella di Naom i e di Anastasio . Il rapper napoletano ...

Anastasio canta Stairway To Heaven dei Led Zeppelin e Fedez si diChiara suo fan (video) : Durante il sesto Live Show di X Factor 12, Anastasio si è esibito sul brano “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. Ha presentato la scorsa settimana il suo inedito intitolato “La fine del mondo”, che ha già ottenuto grandissimi risultati in pochi giorni: prima posizione su iTunes e quasi due milioni di visualizzazioni sul canale You Tube, tanti quanti sono gli streaming su Spotify. Anastasio è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati di ...