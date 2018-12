Biathlon | Coppa del Mondo 2018 | Johannes Boe domina la sprint di Hochfilzen davanti a

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani la sprint maschile. Sfida tra i fratelli Boe o Fourcade riuscirà ad inserirsi? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono gli uomini. domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica Coppa del Mondo, sulle prime due competizioni, con il norvegese Johannes Boe che proverà ad allungare, specialmente sul transalpino Martin Fourcade, apparso non in condizione sugli sci in Slovenia. Per quanto concerne la sprint di domani i ...

Biathlon - tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile : Dorothea Wierer prima con 5 affermazioni in tre diversi format : Una sprint davvero spettacolare in quel di Hochfilzen per Dorothea Wierer: l’azzurra è riuscita a vincere per la prima volta nella specialità nella Coppa del Mondo di Biathlon, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La nativa di Brunico diventa così l’unica italiana ad aver vinto in tre format diversi (già si era imposta in individuale e mass start), nonché la prima per quanto riguarda le vittorie a quota cinque (dietro di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani la sprint femminile. Dorothea Wierer per la difesa del primato - come sparerà Kaisa Makarainen? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Nella sprint di domani l’avversaria numero uno delle azzurre ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Dopo la conclusione della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, il massimo circuito mondiale è pronto a ripartire: la località che ospiterà le gare nella prossima settimana è Hochfilzen, in Austria, dove si partirà domani, giovedì 13 con la sprint femminile per poi proseguire nel corso della settimana con le pursuit e le staffette. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer per l’allungo - ma l’avversaria è Lisa Vittozzi. Makarainen ancora cecchino (quasi) infallibile? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Le due azzurre sono andate ben oltre il 90% al poligono, e solo la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : sarà assolo di Boe o Fourcade ritornerà in condizione sugli sci? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono gli uomini. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica Coppa del Mondo, sulle prime due competizioni, con il norvegese Johannes Boe che proverà ad allungare, specialmente sul transalpino Martin Fourcade, apparso non in condizione sugli sci in Slovenia. Tra le polemiche arriva in gran forma ...

