Argentina | le prime parole di Juan Darthés dopo la denuncia dell' attrice

Blastingnews

: La prigionìa ai tempi di #Maduro in #Venezuela: il racconto di @LORENT_SALEH, Premio Sacharov 2017, in una delle su… - Radio3tweet : La prigionìa ai tempi di #Maduro in #Venezuela: il racconto di @LORENT_SALEH, Premio Sacharov 2017, in una delle su… - kabulia : RT @Radio3tweet: La prigionìa ai tempi di #Maduro in #Venezuela: il racconto di @LORENT_SALEH, Premio Sacharov 2017, in una delle sue prime… - SimoneCosimi : RT @Radio3tweet: La prigionìa ai tempi di #Maduro in #Venezuela: il racconto di @LORENT_SALEH, Premio Sacharov 2017, in una delle sue prime… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)rompe il silenzio. L'attore argentino ha rilasciato le suedichiarazionilapubblica di Thelma Fardin che l'ha accusato di violenza sessuale per un episodio avvenuto durante l'ultima tappa del tour di "Il Mondo di Patty" nel 2009 in Nicaragua. I due infatti, hanno condiviso le ripresea serie televisiva infantile, in cui interpretavano Giusy, la migliore amica di Patty (Laura Esquivel) e Leandro, il padre di Patty. Ladiffusa durante la conferenza stampa del collettivo attriciè stato un vero e proprio caso mediatico internazionale. Ecco gli ultimi sviluppi sulla vicenda Darthès-Fardin.Lediladi Thelma Fardin Darthès ha rilasciato un'intervista a Marco Viale, noto giornalista argentino. "E' lei che bussò alla portaa mia camera, sono io che le ho detto: i miei figli hanno la tua stessa età" ha ...