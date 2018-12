Permessi 104 non goduti | si possono recuperare? Regole e come chiederli

Legge 104 - gli abusi sui Permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

Permessi Legge 104 : chi può chiederli oltre ai familiari : La principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap è la rinomata Legge 104 del 1992 (così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal D.Lgs. 119/2011). L’art. 33 della predetta Legge stabilisce determinate agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap, consistenti in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi ...

Permessi legge 104 e per matrimonio : la normativa : Continua la nostra esposizione sulla normativa riguardante i Permessi del personale docente e ATA della scuola e oggi ci occupiamo dei Permessi per la legge 104 e quelli per matrimonio. L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al ...

Se sto usufruendo dei Permessi della 104 - posso fare la spesa? : Se un lavoratore, o una lavoratrice, sta utilizzando i permessi della Legge 104, può lasciare la persona disabile che sta assistendo per fare delle commissioni che l’assistito non è in grado di compiere? La Corte di Cassazione dice di si. Con la sentenza n. 23891/2018, la Corte ha respinto il ricorso di un azienda che si era opposta ad una sentenza sia di primo grado che d’appello. L’azienda aveva licenziato il lavoratore, che durante le ore di ...

Permessi 104 : ok ad attività extra assistenza personale : ecco quando : Le attività svolte dal lavoratore con i Permessi 104 non devono ridursi alla mera assistenza personale al familiare disabile presso la sua abitazione, ma possono comprendere ogni azione che lo stesso non sia in grado di svolgere autonomamente. Permessi 104, assistenza personale: il ricorso in Cassazione Questo il pensiero della Cassazione nella sentenza n. 23891/2018 pubblicata il 2 ottobre scorso. Secondo la Suprema Corte il concetto di ...

Doveva accudire la nonna con i Permessi della legge 104 : ma era in vacanza a Bangkok : Approfittava dei permessi della legge 104 per accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...