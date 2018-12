Istat | Pil pro capite del Sud più basso del 45% rispetto a quello del Nord

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Nel Sud Italia il Pil proè inferiore del 45%del Centro-in crescita dal 44,1% nel 2016. I nuovi datidella contabilità regionale e provinciale fanno emergere una forte disparità tra le macro-regioni italiane, con un valore per abitante che nel 2017 ha registrato nel-Ovest il dato più elevato – pari a 35,4mila euro – contro i 34,3mila euro del-est e a i 30,7mila euro nel Centro. Ma il differenziale negativo del Mezzogiorno resta estremamente ampio: al Sud il livello del Pil pronel 2017 è di 18,5mila euro, inferiore del 45%del Centro-(del 44,1% nel 2016). In termini di reddito disponibile per abitante il divario scende al 35,3%. Il più alto è a Bolzano, il minimo in Calabria.Ad accentuare la disparità anche l’andamento della crescita del Pil che nel 2017, a fronte di un dato nazionale di +1,6% ...