Inter-Udinese | tutto quello che c' è da sapere

Serie A - Torino-Juventus affidata a Guida. Inter-Udinese : dirige Abisso : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A. Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Inter - numeri da incubo in un mese da dimenticare. E l'anno scorso l'Udinese... : Un mese nero, che più nero non si può. Una vittoria in sette partite è il magro bilancio di un' Inter che saluta amaramente la Champions League dopo la fase a gironi. Dopo l'1-1 in casa contro il ...

Inter-Udinese streaming live - ecco dove e come vedere il match : Inter Udinese streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Inter Udinese live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Inter-Udinese sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Inter-Udinese streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Serie A Udinese - riuscito l'Intervento per Samir : UDINE - È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico per la ricostruzione delle strutture capsulo legamentose della caviglia destra cui è stato sottoposto stamani il difensore brasiliano dell'...

Inter - occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti : nel mirino c'è De Paul : Una delle società che si muoveranno maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente l'Inter. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, ha dichiarato nei giorni scorsi che per gennaio si vedrà di integrare la rosa, ma sarà la prossima estate che la società farà qualcosa di davvero importante. L'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, dimostra ulteriormente la volontà di Suning ...

SerieA - Udinese-Roma LIVE : Intervallo : 1/32 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

Inter - piace De Paul dell’Udinese : il giocatore ha appena rinnovato con i friulani : Nonostante il buon periodo che sta attraversando, l’Inter rimane sempre vigile con un occhio sul mercato. L’argentino, che ha appena rinnovato con il club di Pozzo fino al 2023, lascerà, secondo l’indiscrezione di Tuttosport, i bianconeri a fine stagione per aggregarsi ad un top club ed avere un’occasione importante per la sua carriera. Spalletti stravede […] L'articolo Inter, piace De Paul dell’Udinese: il ...

Inter - ci sarebbe il sì di De Paul : il club nerazzurro prepara l'offerta all'Udinese : Nonostante la stagione stia entrando nel vivo con il match di Champions League decisivo per il passaggio del turno, in programma domani contro il Barcellona, l'Inter pensa anche [VIDEO] a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, provera' a ripetere l'operazione messa a segno con il centrale olandese Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di ...

Udinese : Intervento riuscito per Teodorczyk : L’Udinese ha reso noto che “l’attaccante Lukasz Teodorczyk, dopo aver eseguito opportune indagini strumentali, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’ernia inguinale, che lo ha obbligato a fermarsi nelle ultime due giornate di campionato”. “L’intervento e’ stato eseguito questa mattinata dal dottor Joachim Conze dell’Herniezentrum di Monaco e risulta perfettamente ...

