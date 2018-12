Il mondo di Patty | l' attore Juan Darthés ricoverato in ospedale | il malore dopo le accuse

Il mondo di Patty - l’attrice Thelma Fardin accusa il collega : “Mi ha violentata” : La 26enne ha raccontato la violenza sessuale avvenuta sul set quando lei aveva 16 anni. Sul banco dell'accusa l'attore Juan...

Il mondo di Patty e gli abusi sessuali - parla la protagonista Laura Esquivel : 'Non mi ero accorta - ma ora...' : ... quando lei aveva 16 anni e lui 45, esce allo scoperto anche Laura Esquivel , la protagonista della fiction Disney argentina trasmessa in tutto il mondo e travolta, 10 anni dopo, dallo scandalo ...

Il mondo Di Patty : Calu Rivero ha denunciato soprusi sul set nel 2009 : L'indiscrezione concernente i presunti abusi sessuali che Juan Darthes, uno dei protagonisti della nota serie-TV argentina 'Il Mondo di Patty', avrebbe inferto a più di una celebrità, ha letteralmente circumnavigato la rete. Nello specifico, online è emerso che l'attore Juan Darthes sia accusato da parte di Calu Rivero e Thelma Fardin (rispettivamente interpreti nei ruoli 'Emma' e 'Giusy' in 'Il Mondo di Patty') di aver compiuto delle molestie ...

Il mondo di Patty - nuovo scandalo : 'Cosa mi faceva sul set' - anche Calu Rivero ha denunciato il protagonista : Slavina su Juan Darthes . Il protagonista della serie tv Disney Il mondo di Patty è stato accusato dall'attrice Thelma Fardin di averla obbligata a un rapporto orale nel 2009, quando lei aveva appena ...

'Mi ha violentata a 16 anni' - l'ex attrice de 'Il mondo di Patty accusa il collega : Un racconto scioccante, che dopo 9 anni di silenzio emerge in tutta la sua drammaticità. È quello che nelle scorse ore l'attrice Thelma Fardin ha trovato il coraggio di rendere...

Il mondo di Patty : anche Calu Rivero ‘Emma’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per violenza sessuale. : Non solo Thelma Fardin, ma anche un’altra attrice de Il Mondo di Patty ha denunciato Juan Darthes per molestie, si tratta di Calu Rivero. L’attrice che interpretava Emma nella serie Il Mondo di Patty... L'articolo Il Mondo di Patty: anche Calu Rivero ‘Emma’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per violenza sessuale. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Argentina : Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty denuncia un collega per stupro - Lui nega e poi ha un malore : La denuncia - Fardin ha trovato il coraggio di esternare la sua denuncia durante una conferenza stampa in un teatro della capitale, mostrando un video in cui ha raccontato come avvenne nel 2009 l'...

Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty denuncia un collega per stupro : La 26enne ha raccontato la violenza sessuale sul set avvenuta quando lei aveva 16 anni dall'attore Juan Darthes, allora 45enne, che ha respinto ogni accusa

Il mondo di Patty - la denuncia di Thelma Fardin violentata a 16 anni : Thelma Fardin, l’attrice argentina conosciuta anche in Italia per Il mondo di Patty, ha denunciato il collega Juan Darthés di violenza in un video in cui racconta i dettagli dello stupro. L’orrendo episodio sarebbe accaduto nel 2009 quando lei 16enne e lui 45enne si sarebbero incontrati in Nicaragua. Darthes era all’epoca il promotore della serie e con un Twitter ha negato l’accusa: “E’ pazzesco, non è mai ...

Thelma Fardin de Il mondo di Patty violentata sul set : la denuncia shock in un video straziante : Per anni ha cercato di rimuovere il trauma, finché Thelma Fardin de Il mondo di Patty ha deciso di parlare. L'attrice argentina, oggi 26enne, ha rotto il silenzio dopo quasi un decennio, e in un video diffuso da El Pais, ha denunciato l'ex collega Juan Darthes di averla violentata in Nicaragua quando lei aveva 16 anni. Thelma Fardin de Il mondo di Parry ha trovato il coraggio di raccontare i crudi dettagli di quel terribile dramma nel corso ...

Il mondo di Patty - Emma e Giusy accusano Leandro di molestie : 'Ha abusato di me' - lui nega : Il mondo di Patty è stata una delle serie tv per ragazzi rivelazione degli ultimi anni. Anche da noi in Italia, la serie argentina ha ottenuto uno straordinario successo e ancora oggi c'è chi chiede un revival di questa fortunatissima fiction, che tuttavia in queste ore è tornata nuovamente all'attenzione del pubblico per una situazione a dir poco spiacevole e intricata, che vede protagonisti tre attori protagonisti. Le attrici che vestivano i ...

Giusy del mondo di Patty : 'Un collega mi ha costretta ad avere rapporti' : ''Il Mondo di Patty'' è andato in onda in Italia dal 9 giugno 2008 al gennaio del 2010. Oggi la famosa soap opera è tornata alla ribalta dopo la clamorosa confessione fatta da Thelma Fardin, l'attrice che interpretava Giusy l'amica del cuore di Patty. In un video in cui è scoppiata in lacrime, la ragazza ora ventiseienne, ha ripercorso i drammatici momenti della sua adolescenza e nel suo sfogo ha raccontato di essere stata violentata dal collega ...

Il mondo Di Patty : Ieri con un video - Thelma Fardin - ‘Giusy’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per violenza sessuale (VIDEO) : Un video ha sconvolto i fan de Il Mondo di Patty. Ieri sera Thelma Fardin ha denunciato pubblicamente Juan Darthes di violenza sessuale. Secondo il racconto dell’attrice, Juan (Leandro de Il Mondo di Patty) avrebbe... L'articolo Il Mondo Di Patty: Ieri con un video, Thelma Fardin, ‘Giusy’ ha denunciato Juan Darthes ‘Leandro’ per violenza sessuale (video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La star de Il mondo di Patty : ''Violentata a 16 anni da un collega'' : ...televisiva infatti era molto seguita anche in Italia e i fan sono rimasti sconvolti dalla testimonianza di Fardin che in Argentina ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo degli spettacoli. ...