Il governo smentisce i rosiconi ' Invariate la platea e le cifre'

Il governo smentisce i rosiconi 'Nessun taglio di cifre e platea' : "Nessuna riduzione della platea. Nessuna riduzione delle cifre". Lo precisano ad Affaritaliani.it fonti di Palazzo Chigi all'indomani dell'incontro a Bruxelles sulla manovra tra il premier Conte e il presidente della Commissione europea Juncker Segui su affaritaliani.it

Pensioni - in bilico quota 100. Ma il governo smentisce : ROMA - Spunta l'idea di mandare in pensione chi non ha ' quota 100 ' - ovvero almeno 62 anni e 38 di contributi - e non arriva neanche ai requisiti, validi dal 2019, per la vecchiaia, 67 anni, o l'...

governo - Di Maio smentisce 'M5s non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

Il governo Usa smentisce Trump : il cambio climatico costerà miliardi : L’amministrazione Trump smentisce Trump sul clima. Venerdì infatti il governo americano ha pubblicato il secondo volume del National Climate Assessment, in cui sostiene che il riscaldamento globale è in corso, sta già facendo danni, e se non ci saranno interventi costerà al paese una perdita del 10% della sua economia entro la fine del secolo....

Savona smentisce le dimissioni ma resta ipotesi rimpato. Salvini : 'Lui è asse portante del governo' : Dopo aver criticato pubblicamente gli effetti negativi della diffusione dei sovranismi sull'economia globale, dopo aver - secondo indiscrezioni di stampa - riservatamente espresso ai suoi colleghi di ...

Paolo Savona smentisce i rumors sulle dimissioni/ Ultime notizie - Salvini "E' asse portante del governo" - IlSussidiario.net : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona verso le dimissioni? La smentita al CorSera. Ultime notizie: 'Va cambiata la manovra ma anche il governo'

governo in crisi? Salvini smentisce : 'Nessuna polemica con M5S' : Dopo gli screzi di venerdì sul reddito di cittadinanza il Governo ostenta unità, con il vicepremier Salvini che assicura: 'Nessuna polemica col Movimento 5 stelle, stiamo lavorando bene'. Ma su un ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25”/ Allarme piloni - Strada Parchi smentisce “governo può - subito soldi” : Toninelli “piloni A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Il governo smentisce i rumors : "Non taglieremo le pensioni sotto la soglia già definita". Ecco chi subirà la decurtazione : Maggiori oneri per 100 miliardi? Bisogna vedere l'arco temporale Sempre in tema di pensioni, per quanto riguarda la contestata "quota 100", il ministro dell'Economia Giovanni Tria, riferendosi alle ...

Pedemontana Veneta - Toninelli smentisce il sì del governo : “Mai dato avallo”. Zaia : “Non può diventare un’agonia” : Da una parte la Lega Nord del governatore veneto Luca Zaia. Dall’altra il Movimento Cinquestelle del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli. In mezzo la Pedemontana Veneta, superstrada a pagamento del costo di quasi 13 miliardi di euro, che da un lato rischia di essere una grande incompiuta, dall’altra, se realizzata, potrebbe trasformarsi in un colossale esborso per le finanze pubbliche. E a dirigere ...

Flat tax - governo dà i numeri : Salvini smentisce Tria : Sulla Flat tax il governo dà i numeri. Le cifre comunicate dal ministro dell'Economia e da quello degli Interni infatti divergono nettamente. Per il responsabile dell'Economia Giovanni Tria , intervenuto in aula per illustrare i grandi capitali della legge di bilancio triennale il cui ammontare toccherà i 37 miliardi. Su questa somma Matteo Salvini e Tria sono d'...