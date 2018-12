Il futuro è adesso | tutta la fantascienza in un libro

Clima - COP24 : il WWF lancia il laboratorio di idee “Brindisi adesso futuro” : Il WWF Italia nei giorni della COP24 sul Clima lancia un laboratorio di idee e progettualità per trasformare la chiusura della centrale di Brindisi Sud in un’opportunità di rilancio dell’area dove oggi opera uno degli impianti a carbone più inquinanti d’Europa – la più grande centrale termoelettrica in Italia – e nel contempo disegnare un’idea di futuro che possa coinvolgere tutta la comunità. La sfida della transizione ...

Clima - nasce la Carta di Roma : appello urgente - “il futuro è adesso” : Per evitare una tragica evoluzione degli effetti che i cambiamenti Climatici potrebbero avere sulla specie umana, è necessario cominciare fin da ora a garantire l’equilibrio degli ecosistemi e invertire la tendenza verso un consumo sostenibile che rispetti la natura e protegga la salute. È questo il senso di molte indicazioni specifiche contenute nella Carta di Roma, siglata oggi, alla sessione conclusiva del I Simposio Health and Climate ...

Nazionali Under - il futuro è adesso : il 2019 sarà l'anno azzurro? : L'Italia calcistica sta aprendo le porte al ricambio generazionale, col c.t. Roberto Mancini che si sta facendo carico in prima persona del ringiovanimento della Nazionale. Donnarumma, Barella e ...

I bambini adesso vanno a scuola di futuro : per imparare digitale - cibo e ambiente : Partire dai bambini per costruire il domani. Questo è lo scopo del progetto 'ora di futuro', presentato nei giorni scorsi alla Fondazione Feltrinelli di Milano. Un programma per l'educazione dei ...

Sancho - Vinicius - Weah e... Generazione Duemila - il futuro è adesso : Il loro momento sta arrivando. Anzi, per alcuni è già arrivato. La Generazione Duemila, tra una Instagram Story con sottofondo di musica trap e l'altra, è pronta a prendersi il mondo del pallone. Ne abbiamo scelti cinque, quelli che in questo primo scorcio di stagione si sono messi più in evidenza, dimostrandosi già all'altezza del calcio dei grandi. Cinque meravigliosi ...

Polveriera Reggina - si è dimesso il presidente Praticò : adesso il futuro è a rischio : “I soggetti interessati a rilevare dalla P&P Sport Srl la quota (pari all’86,6%), del v.n. di € 86.600,00, di partecipazione al capitale sociale della Urbs Reggina 1914 S.r.l., titolare del relativo titolo sportivo, sono invitati a manifestare il loro interesse all’acquisto di detta quota (la “Partecipazione”), inviando dichiarazione scritta, con indicazione di tutti i dati atti ad identificare il dichiarante ovvero, in caso di ...

Pannelli solari sulle future Hyundai e Kia - il futuro è adesso : Il gruppo coreano sta cercando nuovi modi per ridurre le emissioni di CO2 ma anche per avere supporti al funzionamento di comandi principali (motori hybrid) e secondari all’interno dell’auto. Per fare ciò si affida a supporti fotovoltaici. Non è la prima volta che ciò accade, ma è la prima volta che si promette l’applicazione nelle auto di serie tra meno di due anni. Poco tempo fa avevamo affrontato l’argomento del ...

Il futuro e' adesso con edifici in 3d Italcementi 19 ottobre 2018

F1 – Ricciardo - il nuovo regolamento sul peso e il futuro in Renault : “adesso possiamo mangiare di più” : Le sensazioni di Daniel Ricciardo alla vigilia del Gp delle Americhe: le prime parole dell’australiano della Red Bull nella conferenza stampa di Austin La fine della stagione 2018 di F1 si sta avvicinando: i piloti sono pronti per disputare il Gp degli Stati Uniti, dove Lewis Hamilton si gioca il primo match point per aggiudicarsi il titolo Mondiale con tre gare d’anticipo. Il Gp delle Americhe è sempre un grande spettacolo ed ...