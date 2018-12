Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch | mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo

Senza rivali la fotocamera per Huawei P30 Pro : foto e dettaglio che fa la differenza con il P20 Pro : Manca ancora qualche settimana al countdown ufficiale riguardante la presentazione dei nuovi Huawei P30 Pro e degli altri device appartenenti a questa famiglia. Tuttavia, oggi 12 dicembre è possibile già prendere in esame qualche anticipazione ufficiosa che potrebbe fare la differenza per il pubblico, soprattutto in riferimento al pubblico che si aspetta tanto dal produttore cinese in merito allo sviluppo della fotocamera. Tutto nasce da una ...

Primi indizi sul design di Huawei P30 e P30 Pro - che potrebbero contare su 38 MP : I Primi indizi sulle forme di Huawei P30 e Huawei P30 Pro iniziano a trapelare grazie alle presunte cover, mentre veniamo a sapere della possibile presenza di un sensore Sony da 38 MP. L'articolo Primi indizi sul design di Huawei P30 e P30 Pro, che potrebbero contare su 38 MP proviene da TuttoAndroid.

Ambiziosissima Huawei : nel mirino un altro settore dopo i P30 : Huawei ha in mente grandi piani per il prossimo futuro: se in questo articolo vi avevamo parlato del prossimo P30, che il produttore cinese potrebbe anche dotare di un sistema di quattro fotocamere con zoom 10x, oltre che del primo smartphone pieghevole proprietario, presumibilmente dotato di connettività 5G (in arrivo entro il primo semestre del prossimo anno, anche se non è ancora possibile individuare il periodo esatto), l'azienda si è spinta ...

Scoppiettante 2019 per Huawei : P30 oltre ogni immaginazione e smartphone pieghevole : Huawei pensa in grande per il 2019, mettendo in campo tutto quanto il necessario per spodestare uno dei suoi più acerrimi nemici, Samsung. Come riportato da 'GSMarena.com', Walter Ji, presidente del Consumer Business Group in Europa per conto dell'azienda cinese, ha ribadito che la compagnia sta lavorando per perfezionare ancora il comparto fotocamera dei suoi prossimi flagship: la prima linea che vi viene in mente è quella dei Huawei P30, ...

Senza precedenti la memoria RAM per Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 : rumors di fine ottobre : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione delle diverse versioni di Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 destinate ad arrivare sul mercato, ma da alcuni giorni a questa parte si susseguono alcune indiscrezioni davvero interessanti per i prossimi top di gamma Android. Di recente, ad esempio, vi ho parlato della probabile fotocamera che sarà scelta dal produttore cinese, con alcune anticipazioni che hanno creato entusiasmo tra gli utenti, mentre ...

Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 potrebbero avere fino a 12 GB di RAM : Alcune voci ipotizzano la presenza di importanti quantitativi di RAM per le versioni più ricche dei nuovi flagship di Samsung e Huawei. In dettaglio si parla di Samsung Galaxy S10 nella versione S10 X 5G e di Huawei P30 Pro, smartphone, questi, che potrebbero addirittura arrivare con a bordo ben 12 GB di RAM. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 potrebbero avere fino a 12 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.