Fico a Parigi | “No a figli e figliastri | due pesi e due misure significa avere Ue non

(Di giovedì 13 dicembre 2018) “No aastri in Ue“. Il presidente della Camera Roberto, in visita a, ha parlato delle trattative italiane con Bruxelles sulla manovra finanziaria. Mentre il premier Giuseppe Conte a latere del Consiglio Ue sta incontrando i leader per riuscire a chiudere l’accordo sul rapporto deficit\pil al 2,04%, l’esponente 5 stelle è intervenuto per commentare i dubbi del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. “Duee duesignificherebbe un’Europa non equilibrata, conastri, questo non è possibile, non ci voglio e non ci posso credere”, ha detto. Solo ieri infatti Moscovici aveva definito possibile persforare il 3 per cento dopo l’annuncio delle nuovesociali per placare la protesta dei gilet gialli. Mentre oggi, parlando di Roma, ha detto “che altri passi sono da ...