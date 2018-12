Boldi a Mai dire talk | il web impazzisce per un dettaglio | c’entra Barbara De Rossi

Programmi TV di stasera - giovedì 13 dicembre 2018. A Mai dire Talk Boldi e De Sica - Ale e Franz - e Max Giusti : Stefania Scordio, Mago Forest e Greta Mauro Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Viva gli sposi: Il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne. Cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik ...

Boldi e De Sica "Amici come prima" : ma non abbiamo mai litigato : Boldi e De Sica, la super sta per tornare al cinema. Nel film come co-regista c'è pure Brando De Sica, figlio del grande Christian. "Amici come prima", che segna la reunion tra Boldi e De Sica dopo 13 ...