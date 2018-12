Serie A Udinese | si rivedono in gruppo Behrami e Barak

Serie A Udinese - differenziato per Barak e Teodorczyk : UDINE - Non perdono tempo i bianconeri di Davide Nicola che, dopo la sconfitta casalinga con l' Atalanta , si sono ritrovati al Bruseschi per preparare la trasferta di sabato contro l' Inter . Nell'...

Serie A - una tripletta di Duvan Zapata affonda l'Udinese : Roma, 9 dic., askanews, - Una tripletta di Duvan Zapata illumina il pomeriggio della quindicesima giornata del campionato di Serie A. L'ex Udinese segna tre gol ai friulani e permette all?Atalanta di ...

Serie A : Udinese-Atalanta 1-3 - tripletta di Zapata : Arbitro: Calvarese Marcatori: 2', 17' st, 35' st Zapata, A,, 12' Lasagna, U, Ammoniti: Larsen, U,, Masiello, A, LA CRONACA DEL MATCH

Serie A calcio - 15^ giornata : i risultati di oggi pomeriggio. Udinese-Atalanta 1-3 - tripletta di Zapata! Vince l’Empoli : Si sono disputate tre partite nella domenica pomeriggio valide per la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sono andati in scena tre scontri fondamentali per la salvezza e per il centro classifica. Pesantissima vittoria dell’Empoli contro il Bologna (2-1), i felsinei rimangono al terzultimo posto in classifica mentre i toscani risalgono in quattordicesima piazza e respirano un po’. I padroni di casa sbloccano la ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : tripletta Zapata - Udinese in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/24 Marco Bucco / LaPresse ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : gol Lasagna - l’Udinese pareggia! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con Napoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

Serie A Udinese - Nicola : «Pronti a sfruttare i punti deboli dell'Atalanta» : Non parto mai battuto e con me nemmeno i miei ragazzi" Tutto sull'Udinese Classifica Serie A La Cronaca

Serie A cambiano orario Parma-Bologna e Spal-Udinese : MILANO - Tramite una nota, la Lega di Serie A ha comunicato due variazioni di orario relative rispettivamente alla 17ª e 18ª giornata di campionato. Sabato 22 dicembre Parma-Bologna , ...

Serie A Udinese - riuscito l'intervento per Samir : UDINE - È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico per la ricostruzione delle strutture capsulo legamentose della caviglia destra cui è stato sottoposto stamani il difensore brasiliano dell'...

Serie A Udinese - Samir dovrà operarsi alla caviglia : UDINE - Brutte notizie per Davide Nicola . Samir , infatti, dovrà operarsi alla caviglia destra. Lo annuncia la società friulana con una nota ufficiale: " Udinese Calcio comunica che il suo difensore ...

Video/ Sassuolo Udinese - 0-0 - : highlights della partita - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Video Sassuolo Udinese , risultato finale 0-0, : higlhights della partita, disputata al Mapei Stadium e valida nella 14giornata di Serie A.

Serie A Udinese - Nicola : «Pareggio utile alla classifica - non siamo ancora rodati» : REGGIO EMILIA - Dopo la vittoria contro la Roma della scorsa settimana, per l' Udinese di Davide Nicola arriva il pareggio a reti inviolate contro il Sassuolo: "Un pareggio che serve molto nella ...

Serie A - Farias ferma il Frosinone. Sassuolo e Udinese non si fanno male : Sassuolo-Udinese 0-0, cronaca e tabellino Frosinone-Cagliari 1-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A - Sassuolo-Udinese 0-0 : il Tabellino : S ASSUOLO-UDINESE 0-0 SASSUOLO, 4-3-3, : Consigli ; Lirola , Marlon , Ferrari , Rogerio ; Duncan , Sensi, 40' st Trotta ,, Bourabia ; Berardi , Babacar, 21' st Matri ,, Di Francesco, 21' st Djuricic ,.