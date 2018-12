Sci alpino | Vinatzer e compagni preparano in Val di Fassa le tappe italiane di Coppa

Sci alpino - niente discesa per Peter Fill in Val Gardena : l’obiettivo è partecipare al SuperG : discesa della Val Gardena, Peter Fill non ci sarà. Proverà il SuperG per valutare il suo stato di forma Peter Fill non sarà al via della discesa della Val Gardena. Dopo la caduta nella discesa di Beaver Creek, nella quale Fill non ha riportato conseguenze fisiche se non una brutta botta, il campione di Castelrotto – di concerto con i tecnici della Nazionale – ha deciso di rinunciare alla gara di sabato per recuperare pienamente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : norvegesi favoriti in Val Gardena - l’Italia vuole rompere la maledizione della Saslong : Basta solo il nome Saslong per presentare uno dei fine settimana più attesi della Coppa del Mondo. La velocità ritorna protagonista e lo fa in Val Gardena su una delle piste più belle e spettacolari dell’intero Circo Bianco. Un tracciato di oltre due chilometri ricco di insidie, dai muri di Sochers alle Gobbe del Cammello fino alla curva del Lago e ai Prati di Ciaslat. Si comincia venerdì con il Super G ed il giorno dopo spazio ...

Sci alpino - il calendario delle gare in Val Gardena e Alta Badia. Gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018/19 saluta le Alpi francesi e si appresta a sbarcare sulle Dolomiti, per quattro giornate di grande spettacolo in territorio italiano. Gli atleti inizieranno nelle giornate di venerdì e sabato con un supergigante e la immancabile discesa libera sulla Saslong, mentre domenica toccherà allo splendido gigante della Val Badia, che anticiperà il gigante parallelo di lunedì. Quattro giornate di sci ad ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : la mitica Saslong ai raggi X. Fondamentali le gobbe del cammello : La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta ad affrontare il lungo fine settimana dolomitico tra Val Gardena e Val Badia. Si incomincerà con le due prove veloci di venerdì (un supergigante) e sabato (una Discesa libera) sulla mitica Saslong una delle piste più belle ed affascinanti dell’intero panorama del Circo Bianco. Questa pista, realizzata nel 1968, scende dai piedi del Sassolungo in Val Gardena del comprensorio sciistico del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill salta la discesa della Val Gardena - riposo precauzionale : Peter Fill non disputerà la discesa della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino in programma sabato 15 dicembre. L’altoatesino non si presenterà al cancelletto di partenza della Saslong dopo la caduta rimediata a Beaver Creek: l’uscita di pista in terra statunitense non aveva avuto particolari conseguenze fisiche per l’azzurro ma, di concerto con i tecnici della Nazionale, ha preferito non ...

Sci alpino - Sofia Goggia a 360 gradi - dalle Olimpiadi 2026 all'infortunio : 'avrò 32 anni - ma non si sa mai' : Per quest'anno la coppa del mondo è impossibile, ho saltato Lake Louise e Val Gardena. Non ci voglio pensare alla coppa del mondo di discesa, quando rientrerò farò del mio meglio e poi spero di fare ...

Sci alpino – Sofia Goggia a 360 gradi - dalle Olimpiadi 2026 all’infortunio : “avrò 32 anni - ma non si sa mai” : dalle Olimpiadi 2026 all’infortunio: Sofia Goggia si racconta a margine della cerimonia di fine anno delle Fiamme Gialle “Per il 2026 avrò 32 anni; non si sa mai, le cose cambiano da un giorno all’altro. Spero di arrivarci ancora nel mio sport sulla fine del mio percorso sciistico però speriamo di esserci per poter onorare i colori italiani“. Parla così della candidatura di Milano e Cortina ai Giochi olimpici ...

Sci alpino - nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo a lavoro a Pfelders : c'è anche la Brignone : gruppo misto al lavoro, velociste e slalomgigantiste di Coppa del Mondo insieme a Pfelders per quattro giorni. C'è anche la Brignone Raduno a Pfelders per nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo di

Sci alpino - Italia in raduno a Pfelders : nove azzurre convocate - c’è Federica Brignone : raduno in vista per l’Italia impegnata nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, un gruppo composto da nove atlete si ritroverà a Pfelders (in provincia di Bolzano) per un collegiale dal 12 al 15 dicembre. Gruppo misto composto da velociste e slalomgigantiste, spiccano Federica Brignone e le sorelle Curtoni ma ci sono anche Marta Bassino e Chiara Costazza oltre alla rientrante Laura Pirovano che ha disputato due giganti FIS dopo ...

Sci alpino - nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo a lavoro a Pfelders : c’è anche la Brignone : gruppo misto al lavoro, velociste e slalomgigantiste di Coppa del Mondo insieme a Pfelders per quattro giorni. C’è anche la Brignone Raduno a Pfelders per nove atlete del gruppo di Coppa del Mondo di sci alpino: si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Chiara Costazza, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Martina Peterlini, Karoline Pichler e la rientrante Laura Pirovano, che dopo l’ultimo infortunio ha ...

Sci alpino - la discesa della Saslong un tabù per l’attuale generazione di velocisti italiani. Mai più una vittoria in discesa dopo Ghedina : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in uno dei templi della velocità, la Val Gardena. Venerdì e sabato si gareggerà sulla mitica Saslong, un nome che da solo riecheggia una storia infinita. Una pista meravigliosa, tra le più difficili ed insidiose del circuito mondiale e che regala emozioni e brividi che solo pochi altri tracciati al mondo riescono a dare. Nello stesso tempo la Saslong si è trasformata negli anni in un vero e ...