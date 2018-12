Quota 100 | per gli Statali prima uscita il 1Â° ottobre 2019

Quota 100 - la bozza : misura sperimentale per 3 anni e assegno non cumulabile. Gli statali dovranno attendere ottobre : L’accesso alla pensione con la Quota 100, cioè almeno 62 anni di età e 38 di contributi, sarà una misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Lo si legge nella bozza del provvedimento di cui dà conto l’Ansa. L’assegno non sarà cumulabile “fino alla maturazione del requisito di vecchiaia” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo a eccezione da quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila ...

Quota 100 - per gli Statali prima uscita il 1° ottobre 2019 : Molte le novità della bozza definitiva sulla previdenza anticipate dall'agenzia Ansa. La più importante riguarda gli Statali e precisa che i lavoratori pubblici che conseguiranno il diritto alla ...

Conte a Bruxelles : 'Il deficit scende dal 2 - 4% al 2 - 04% ma reddito di cittadinanza e Quota 100 restano' : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo , perché la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. L'auspicio di Mattarella è stato condiviso ...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e Quota 100 nei tempi previsti : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito cittadinanza e Quota 100 nei tempi previsti : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...

Manovra - incontro Juncker-Conte : "Da 2 - 4 scesi a 2 - 04. Reddito e Quota 100 restano" : BRUXELLES- 'Abbiamo recuperato alcune risorse finanziarie eravamo stati molto prudenti. E queste risorse finanziarie le stiamo utilizzando adesso per questa negoziazione. Siamo così scesi dal 2,4 al 2,...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e Quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Quota 100 o 104 - il governo studia ancora la nuova misura tra proposte e smentite : Qualche scettico o critico verso l’operato del governo sul pacchetto pensioni e su Quota 100, chiede di cambiare il nome a quella che è la misura che insieme al reddito di cittadinanza, rappresenta il cardine dell’intera manovra. Probabilmente, che la misura venga guardata da soggetti vicini alla maggioranza o lontani da essa, parlare di Quota 100 è alquanto difficile. Questo strumento, già nella sua struttura normale, senza correttivi e nuovi ...

Conte all’Ue : “Deficit scende dal 2 - 4% al 2 - 04% - reddito e Quota 100 non cambiano” : Il deficit scende dal 2,4% al 2,04%: questa è la proposta che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato a Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sulla legge di Bilancio. reddito di cittadinanza e quota 100, assicura Conte, partiranno comunque "nei tempi previsti" e senza ritoccare gli assegni né la platea dei beneficiari.Continua a leggere

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit a 2 - 04% - reddito e Quota 100 restano» : «Dal 2.4% siamo stati in grado al 2.04%». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente della Commissione Ue Juncker. «Buoni progressi»sono stati...

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito cittadinanza e Quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

Conte a Bruxelles : “Il deficit scende dal 2 - 4% al 2 - 04% ma reddito e Quota 100 restano” : Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker ha ascoltato «attentamente il primo ministro Conte e gli argomenti che ha presentato» sulla manovra di bilancio. «Buoni progressi sono stati fatti, la Commissione europea valuterà ora le proposte ricevute questo pomeriggio: i lavori continueranno nei prossimi giorni». È quanto riferisce una p...

Pensioni - Quota 100 tra paletti e rinvii : ecco come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere

Pensioni - il Governo punta su Quota 100 a tempo per strappare l’ok Ue : La riforma di quota 100 avrà carattere sperimentale, come ponte verso quota 41 per tutti dal 2022, e l’obiettivo di dismissioni e privatizzazioni sarà rafforzato da un pacchetto di norme per accelerare la valorizzazione degli immobili pubblici e incentivare gli enti locali a mettere sul mercato il loro mattone. Sono due degli argomenti chiave che Conte e Tria metteranno sul tavolo del confronto con l’Europa...