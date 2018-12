Ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa | primi disservizi

San Giovanni Rotondo - infermiere stupra paziente nell'Ospedale di Padre Pio : arrestato : Le indagini sono andate avanti per giorni nel massimo riserbo, per tutelare la vittima, vista la gravità dell'episodio, e lasciare tranquilli gli altri pazienti ricoverati nella struttura. Non era mai accaduto nulla di simile tra le mura della Casa sollievo della sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fondato da San Pio da Pietrelcina quando era frate. Il personale del nosocomio ha collaborato fin da subito con gli inquirenti per ...