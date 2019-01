Le parole più cercate su Google in Italia nel 2018 Ecco le statistiche ufficiali

“Ornella - ma cosa dici?”. Gaffe della Vanoni a ‘Ora o mai più’. Amadeus senza parole. Imbarazzo totale : il video : Momenti di potente Imbarazzo per Amadeus durante la prima puntata di “Ora o mai più”, il nuovo format di Rai1 con tante celebrità della musica italiana, andato in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia ...

Ora o mai più - rissa dietro le quinte : le durissime parole di Ornella Vanoni su Donatella Rettore : Sono scoppiate scintille dietro le quinte di Ora o mai più di Amadeus tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Secondo il settimanale Oggi, quella più inviperita nello scontro di rivalità sarebbe stata la Vanoni. Un'indiscrezione in qualche modo confermata anche dal post pubblicato su Instagram dalla

Lorella Cuccarini : "Se ci sono più uomini ai vertici è perché sono più predisposti. Ci sono rimasta male per le parole del Papa sugli atei" : Lorella Cuccarini senza freni: il settimanale Oggi l'ha intervistata sui temi di stretta attualità come i flussi migratori, l'economia, le quote rose. Ebbene, ne emerge un ritratto a trazione fortemente sovranista, anche se lei sembra rifiutare tale etichetta.Ecco cosa dice sull'Europa: Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro. Il mercato impone le leggi e tutto il resto. Prenda l'Europa: ce l'hanno ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...

Dura reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni per i migranti : “Mai più all’Ariston” : Arriva la reazione di Teresa De Santis alle parole di Claudio Baglioni, spese per i migranti Durante la conferenza stampa di presentazione del cast artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da La Stampa, la direttrice di Rai1 non avrebbe gradito le esternazioni del conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse, che - a domanda diretta - ha affermato come il blocco degli ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Le parole più ricercate su Google. Da Mondiali a Marchionne - da Ronaldo a Frizzi e Astori : Oggi è l'ultimo giorno del 2018 e come ogni anno, oltre ai bilanci, è tempo delle consuete classifiche. Tra queste suscita sempre molta curiosità quella delle parole più ricercate dagli italiani su ...

Ora o mai più torna a gennaio 2019 : le parole di Amadeus : Quando inizia Ora o mai più su Rai Uno: le anticipazioni di Amadeus Dopo il grande successo della scorsa estate Ora o mai più torna in tv. Lo show ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus tornerà in onda sabato 19 gennaio. Si scontrerà quindi con un programma cult di Canale 5: C’è posta […] L'articolo Ora o mai più torna a gennaio 2019: le parole di Amadeus proviene da Gossip e Tv.

12 foto che valgono più di 1000 parole : il 2018 raccontato da Medici Senza Frontiere : Dodici scatti, uno per ciascun mese dell'anno, raccontano il 2018 di Medici Senza Frontiere (MSF). Gioia e paura, sorrisi e disperazione, rinascite e distruzioni: sono le emozioni, i volti e i contesti raccontati nella fotogallery che ritrae alcuni dei contesti di emergenza in cui MSF ha portato assistenza e cure mediche durante lo scorso anno.Un anno in cui Medici Senza Frontiere ha assistito molte popolazioni, in particolare quella yemenita, ...

Francesco Chiofalo e la dedica dall’ospedale alla donna più importante della sua vita. Leggi le sue parole : Francesco Chiofalo ha iniziato la sua lotta contro il tumore al cervello scoperto di recente e comunicato attraverso una serie di stories Instagram che hanno lasciato sconcertati i suoi follower. L’ex concorrente di Temptation... L'articolo Francesco Chiofalo e la dedica dall’ospedale alla donna più importante della sua vita. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sci di fondo – Tutto pronto per il Tour de Ski : Federico Pellegrino tra i più attesi - le parole dell’azzurro alla vigilia del grande evento : Pellegrino si carica alla vigilia del Tour de Ski: “Subito due sprint per lasciare il segno” Federico Pellegrino è fra i più attesi al via del Tour de Ski che scatta sabato 29 dicembre da Dobbiaco con una sprint a tecnica libera. Il vicecampione olimpico nella sprint sarà fra i favoriti nella specialità a lui più cara che aprirà il torneo, oltreTutto in tecnica libera, sulla pista in cui si è già imposto nel 2015, e avrà ...

Battito di ciglia - ecco cosa significa/ A volte può dire più di mille parole : Un Battito di ciglia a volte può dire più di mille parole. Sembra un'azione irriflessa, ma può diventare anche un mezzo di comunicazione.

La classifica Google delle parole più cercate nel 2018 : da Fabrizio Frizzi a Davide Astori : Il 2018 sta per volgere al termine e, anche quest'anno, arrivano le consuete classifiche dei personaggi, programmi e parole più ricercate dagli Italiani sul celebre motore di ricerca. Lo scorso anno la più ricercata in assoluta fu Nadia Toffa, la quale venne colpita da un malore mentre stava realizzando un servizio per la trasmissione televisiva Le Iene e da quel momento gli Italiani si interessarono al suo stato di salute. Quest'anno, invece, ...