Il ministro Centinaio Lega difende rap e trap | ' E' evoluzione | non parliamo da anziani'

Oilos - Caria : ministro Centinaio firma decreto di riconoscimento dell'organismo interprofessionale latte ovino sardo. Passaggio storico che ... : L'Oilos, con sede legale a Oristano presso l'ARAS di Nuraxinieddu, è composta da 25 soggetti che hanno designato a loro volta 11 rappresentanti: 5 del mondo della cooperazione; 3 per la parte privata ...

Ucina : "Proficuo incontro con ministro Centinaio" : Roma, 7 dic., AdnKronos, - E' stato un "incontro proficuo" quello che Ucina ha avuto ieri con il ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, nell'ambito dell'iniziativa "Turismo ...

Cani randagi ovunque e strade da terzo mondo. il ministro Centinaio boccia la Sicilia turistica : Cani randagi ovunque e strade da terzo mondo. il Ministro Centinaio boccia la Sicilia turistica Sono stato in una località turistica in Sicilia dove c’erano più Cani randagi che cristiani, e dove l’immondizia veniva raccolta, in pieno Ferragosto, una volta a settimana. Ecco non porterei nemmeno un operatore turistico in quella località”. E’ la visione della Sicilia del Ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, espressa a Palermo, ...

Balneari - il ministro Centinaio sulla Bolkenstein : 'Al 99% andremo in infrazione' : 'A l 99,9% andremo in infrazione comunitaria'. A dirlo parlando della direttiva Bolkestein è il ministro Gian Marco Centinaio all'Assemblea pubblica straordinaria di Federturismo. 'Basta saperlo e ...

Maltempo - il ministro Centinaio : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino” : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino. Faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari messe in ginocchio dalle forti piogge e dall’innalzamento del livello del mare, condizioni che hanno creato una situazione di esteso allagamento in tutta la zona”. E’ quanto dichiara in una nota il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. “Aspettiamo un ...

Il ministro Centinaio si schiera con gli agricoltori toscani : Milano, 21 novembre 2018 " Dal ministro Centinaio pieno sostegno ai produttori per controllare i predatori che danneggiano l'agricoltura. E'' quanto accaduto in occasione della Festa del Vino che si è ...

Sì Tav a Torino - 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

Università di Pavia - arriva il ministro Centinaio : prof disertano - protesta degli studenti fuori dall'ateneo : Il leghista contestato da una parte dei docenti e da collettivi di studenti per le sue "idee discriminatorie". Assente l'ex ministro Rognoni che attacca Centinaio: "Il suo partito cavalca deriva antieuropeista"

Pavia - il ministro Centinaio ospite sgradito all'università : "E' un discriminatore" : Pavia, 4 novembre 2018 - Il ministro Gianmarco Centinaio ha atteggiamenti ritenuti "discriminatori" e un gruppo di docenti iscritti all'Api, assieme a ricercatori e studenti, lunedì mattina non ...

Pavia - l'università invita il ministro leghista Centinaio. Protesta di studenti e professori : "Noi non ci saremo" : L'inaugurazione dell'anno accademico è prevista per il 5 novembre. Lettera al rettore firmata anche dall'Anpi: "Presenza inopportuna, offende gli studenti meridionali che frequentano l'università, non parteciperemo alla cerimonia"

Il ministro Centinaio a Pieve Torina : «Qui gente fiera che non si arrende - aiuteremo i giovani a fare impresa» : ... il prefetto Iolanda Rolli, l'assessore regionale Angelo Sciapichetti, l'arcivescovo di Camerino Francesco Massara, tutti gli esponenti delle associazioni di categoria del mondo agricolo, i ...