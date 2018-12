Galles | pranzo fatale | mangia pollo al curry e resta paralizzato per 4 mesi

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Unal, piatto d'ispirazione indiana che piace a molti, per poco non l'ha ucciso. La vita di David Braham,e di 40 anni, è cambiata in modo traumatico dopo aver consumato ilquotidiano. Nel giro di pochi istanti l'uomo, sportivo e iperattivo, ha perso la sua autonomia ed è rimastodal naso in giù per alcuni. Colpa di una forte intossicazione alimentare dovuta ad un 'campylobacter', un batterio che gli ha causato una sindrome di autoimmune.alquasi mortale Immaginate un uomo di mezz'età che conduca una vita normale e sia in buono stato di salute. Così era la condizione di David Braham, ex istruttore di guida a Bridgend, nel, padre separato di tre figli, amante della palestra, che per consumare un pasto veloce ha preso in rosticceria una porzione dialHa finito in fretta il pasto per assistere alla partita di ...