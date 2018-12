Strasburgo | sparatoria al mercatino di Natale | morti e feriti

Strasburgo - sparatoria ai mercatini di Natale : dirette tv e variazioni di palinsesto : Una sparatoria a Strasburgo getta l'Europa nel terrore: un attacco ha causato, al momento, un morto e diversi feriti. In diretta le principali all news e anche il Tg2 che non ha lasciato la linea a Lol e continua la sua diretta in attesa de Il Ristorante degli Chef.prosegui la letturaStrasburgo, sparatoria ai mercatini di Natale: dirette tv e variazioni di palinsesto pubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2018 21:20.