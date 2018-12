scuolainforma

: Riscatto laurea 2019: come funziona - scuolainforma : Riscatto laurea 2019: come funziona - orizzontescuola : Riscatto Laurea: come calcolare il costo per soggetti occupati - ConfcommFirenze : Riscatto laurea: nuove modalità di pagamento ?? L’Inps ha attivato il nuovo canale SisalPay, i contributi possono e… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ildellaè costoso pertanto in molti preferiscono non riscattare gli anni di studio. Vediamo le novità per il. Ricordiamo che il requisito fondamentale per poter riscattare gli anni diè quello di aver conseguito il titolo di studio, pertanto non potranno essere riscattato gli anni in cui si era iscritto a qualche facoltà senza arrivare alla. Possono presentare domanda i dipendenti privati, i dipendenti pubblici, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps.I requisiti necessari per ildisono: • Aver conseguito il diploma dio titoli equiparati; • I periodi per i quali si chiede ilnon devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o danon solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati ...