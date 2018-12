MACRON E L' ITALIA Perché aiuta Salvini ma non Di Maio?

Gilet gialli : MACRON rompe il silenzio. Salvini teme proteste anche in Italia : Per la cronaca, quasi 1.000 persone, 100 dei quali minorenni e la maggior parte incensurati, sono stati tenuti in custodia dopo le proteste di sabato perché portavano con sé armi, coltelli, o oggetti ...

Emmanuel MACRON e Angela Merkel - il patto è ufficiale : l'euro-trappola che rovinerà l'Italia : Trovato l'accordo tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron . Si scrive ' nuovo bilancio della zona euro', si legge drammatica trappola per l'Italia. Il patto Francia-Germania infatti stringerà enormemente ...

Emmanuel MACRON - il grande complotto : 'Vuole far punire l'Italia dall'Ue - poi comprerà i suoi gioielli' : Le mani sui gioielli italiani. Emmanuel Macron fa la guerra all' Italia e spinge affinché l' Unione europea avvii la procedura d'infrazione contro il nostro governo per la manovra in deficit ma il ...

"Conferenza Per la Libia" - MACRON e Merkel isolano l'Italia. L'ingombrante presenza di Usa e Russia : Non perché non si capisca il perché dell'atteggiamento di Germani e Francia: gli interessi in gioco sono milioni di milioni, il petrolio libico è il migliore al mondo,. Senza il duo franco tedesco ...

"Scaricano migranti come ladriMACRON vuole colpire l'Italia" : Matteo Salvini: "Macron è nettamente in minoranza in casa sua, lo abbiamo beccato: è da 15 giorni che di notte scaricano immigrati nei boschi italiani come i ladri, una cosa che grida vergogna al mondo" Segui su affaritaliani.it

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di MACRON : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

