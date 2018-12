IoTIM | la smart home disponibile dalla TV di casa con nuovi servizi

digital-news

: #IoTIM, la piattaforma per la smart home disponibile dalla TV di casa - Mondo3 : #IoTIM, la piattaforma per la smart home disponibile dalla TV di casa -

(Di martedì 11 dicembre 2018) La piattaformaper lasi arricchisce diprodotti eintelligenti e diventa fruibile, oltre che daphone e web, ancheTV diattraverso il decoder TIM Box, già porta di accesso a contenuti televisivi e di intrattenimento digitale di qualità.è la soluzione di TIM sviluppata per semplificare e rendere sempre più “” l’utilizzo degli oggetti connessi presenti nelle abitazioni. Con un’unica App i clienti sono in grado di gestire tutti i device connessi in...