Inter | pari ed eliminazione con il Psv Eindhoven | le pagelle | il migliore Skriniar

Inter-Psv 1-1 - nerazzurri eliminati. Il pari non basta - passa il Tottenham. Napoli ko ad Anfield - passa il Liverpool : Emozioni e rimpianti a San Siro: Icardi risponde a Lozano. La beffa nei minuti finali quando gli Spurs al Camp Nou agganciano il Barcellona

Gilet gialli - Parigi chiede a Trump di non immischiarsi nella politica Interna : "Non ci occupiamo della politica interna americana e vogliamo che sia reciproco". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in merito ai tweet di sabato del presidente ...

Parigi - aperto il 4° Forum Internazionale sulla "Via della Seta" : Anche Jean-Pierre Raffarin, ex primo ministro francese e presidente della Fondazione delle prospettive e l'innovazione francese, ha affermato nel suo discorso che attualmente l'economia mondiale si ...

Ciclismo - Sagan medita un clamoroso ritorno in mountain bike : “è sparito il rispetto all’Interno del gruppo” : Lo slovacco ha espresso il proprio disinnamoramento nei confronti del Ciclismo di oggi, meditando un ritorno in mountain bike Tre Mondiali vinti in carriera, accompagnati da numerose vittorie e volate da urlo. Peter Sagan però sembra essersi disinnamorato del Ciclismo, sottolineando come si sia perso il rispetto che contraddistingueva il gruppo di dieci anni fa. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Interrogato dal sito olandese Fiets, ...

Francia : protesta studenti; 146 fermi in hInterland Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Icardi - solo Wanda e l’Inter nel suo cuore : “a mia moglie do 10! Juventus? Ce la giochiamo - non firmo per un pari” : Mauro Icardi fra vita da ‘casalingo’, amore per Wanda e gol con la maglia dell’Inter: il capitano nerazzurro premiato come ‘Miglior Performance’ ai Gazzetta Sports Awards 2018 Premiato come “Miglior Performance” ai Gazzetta Sports Awards 2018, Mauro Icardi ha rubato la scena sul palco della cerimonia milanese. L’attaccante dell’Inter, trascinata a suon di gol fino alla Champions League ...

È Roma cuore e rabbia Inter rimontata due volte Il pari è uno show inutile : Roma Rischiava di essere un'altra notte amara in casa Roma dopo quella di Champions. Certo, alla truppa di Di Francesco serviva una vittoria per rimettere la testa nel gruppo di vertice, ora che Milano si è temporaneamente preso i posti per la prossima Champions, ricacciando indietro in classifica le squadre della Capitale. Ma in una serata poco fortunata, per gli episodi e anche per qualche decisione di Rocchi sbagliata, è già grassa che sia ...

Roma-Inter - pari con polemica : "L'episodio del rigore su Zaniolo? C'è poco da vedere penso, le chiacchiere stanno a zero - dice l'ex capitano giallorosso ai microfoni di Sky Sport - hanno visto tutti ciò che è successo . Come ...