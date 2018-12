Draghi vince sui falchi tedeschi | il suo bazooka non è illegale

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...