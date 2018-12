C' è un italiano tra i feriti di Strasburgo

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. Anche un italiano tra i feriti E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Il killer che, sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato ma è ancora asserraggliato. I morti sono almeno quattro. I...

Uefa - squadra dell’anno : un solo italiano tra i candidati : Giorgio Chiellini è l’unico italiano nella rosa dei 50 giocatori candidati per un posto nella squadra dell’anno 2018 dell’Uefa. Col difensore della Juventus, ci sono i compagni di squadra della Juventus Pjanic, Dybala e Ronaldo. Tra le italiane, i bianconeri sono i più rappresentati con 4 giocatori, poi c’è la Roma con 3 (Alisson, ora al Liverpool, Manolas e Dzeko) e il Napoli con uno (Koulibaly). La parte del leone ...

Squadra ideale Uefa : Chiellini unico italiano tra i 50 candidati : Solo Giorgio Chiellini è rimasto a difendere l'onore dell'Italia. Il capitano della Juventus è l'unico giocatore italiano indicato dall' Uefa tra i 50 candidati che dovranno essere votati dai tifosi ...

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

Morti al concerto di Sfera Ebbasta - il trapper italiano più amato dai giovani : Il cantante, il cui vero nome è Gionata Boschetti, è uno dei fenomeni musicali del momento: ha più di un milione e cinquecento mila follower solo su Instagram ed è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify

'Avengers : Endgame' - diffuso il primo trailer italiano dell'attesissimo film Marvel : A distanza di pochi giorni dalla diffusione del nuovo trailer di "Captain Marvel", i vertici dei Marvel Studios hanno finalmente rilasciato l'attesissimo primo trailer del quarto film dedicato agli Avengers e sequel di "Infinity War". Come anticipato dai diversi rumors circolati negli scorsi giorni, il titolo del nuovo capitolo della saga dedicata ai Vendicatori sarà intitolato "Avengers: Endgame". Avengers 4: la fine di un ciclo Come suggerisce ...

Serie A - la tassa nascosta del calcio italiano : quanto costano gli ultras alle società : Si potrebbero definire effetti collaterali di un tipo di ambiente che caratterizza da sempre il mondo del pallone. Alcuni eccessi, però, provvedono più di altri a rovinare il clima intorno ad un ...

Albissola Marina : inaugurazione della mostra "Boom Economico italiano" : Sabato 8 dicembre alle ore 17,00 al MuDA, museo di Albissola Marina, la Fondazione Cento Fiori inaugurerà la mostra 'Boom Economico Italiano', gli anni dal 1954 al 1964 interpretati da 14 artisti su ...

L'indice del settore alimentare italiano mostra segnali di resistenza - +0 - 63% - - positiva la giornata per Parmalat : Andamento moderato per il settore alimentare in Italia , che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' EURO STOXX Food & Beverage che viaggia sottotono. L' indice ...

Luigi Bisignani fa i nomi : chi è il big del centrosinistra che vuole mettere le mani sul tesoro italiano : C'è una partita pesantissima per il futuro dell'Italia che si gioca lontano dai riflettori, quella per fibra ottica che coinvolge direttamente Tim . E chi ci vuole mettere le mani? Ovviamente, scrive ...

Gabriele Parpiglia perde le staffe contro Trash italiano e volano insulti (VIDEO) : volano stracci su Instagram tra Gabriele Parpiglia, autore di svariati programmi Mediaset, e Trash Italiano, il sito web gestito da Marco D'Annolfi. In queste ore, infatti, abbiamo visto che Parpiglia ha puntato duramente il dito contro Trash Italiano su Instagram, rivolgendogli insulti e accuse che non sono passate inosservate e che hanno spinto Marco a chiedere, addirittura, a Mediaset e WittyTv, di dissociarsi dalle parole del giornalista di ...

UNESCO : per prima volta un italiano entra nel gruppo degli esperti valutatori : Un italiano, per la prima volta, entra a far parte del gruppo degli esperti che valuterà nei prossimi 4 anni i siti candidati ad entrare a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO: si tratta del professor Pier Luigi Petrillo, capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, eletto con il 92% dei voti favorevoli dal Comitato del Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Il gruppo si compone di 6 esperti eletti ogni 4 anni ...

Il doppio ‘miracolo’ di Francesco Acerbi - dalla ‘gavetta’ alla Nazionale : l’ultima grande impresa destinata ad entrare nella storia del calcio italiano : Francesco Acerbi è un lottatore, l’ha dimostrato nelle vita ma anche sul campo di calcio, il difensore ha superato ogni tipo di difficoltà, forza di carattere per quello che è diventato uno dei migliori difensori italiani in circolazione. Acerbi ha iniziato la carriera al Pavia, in Serie C, la retrocessione lo porta a cambiare maglia ed a trasferirsi al Renate, poi torna subito al Pavia. Altre esperienze in giro per l’Italia ...

Andamento positivo per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 89% - - si concentrano gli acquisti su Italiaonline : Andamento positivo per il settore dei servizi di consumo italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . L' indice FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.303,53 ...