Clima | la più grande cartolina al mondo su un ghiacciaio svizzero GALLERY

La California è devastata dagli incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei cambiamenti Climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...

Foreste - cambiamenti Climatici e sviluppo sostenibile : a Ecomondo 2018 insieme per un futuro più green : Come Etifor mostreremo ai visitatori di Ecomondo la forza di un binomio vincente: innovazione e scienza al servizio della natura" è il commento di Lucio Brotto, Business Development Director di ...

Gli italiani il popolo europeo più preoccupato per i cambiamenti Climatici : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi i risultati di un sondaggio unico nel suo genere che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. L’indagine rivela che gli italiani sono uno dei popoli dell’Unione Europea più attenti al clima. In ...

Foreste - cambiamenti Climatici e sviluppo sostenibile : a Ecomondo 2018 insieme per un futuro più green : Quattro partner, numerose storie, un unico obiettivo: salvaguardare il patrimonio forestale per combattere i cambiamenti climatici, garantire filiere di approvvigionamento sostenibili e un futuro più verde alle generazioni a venire. In questo senso più che uno stand, lo Spazio 068 del Padiglione B1 di Ecomondo, la fiera della green e circular economy che si tiene in questi giorni a Rimini, diventa uno spazio comune dove verranno presentate ...

Cambiamenti Climatici - Luca Mercalli : “Non c’è più tempo - il punto di non ritorno l’abbiamo passato negli anni ‘60” : Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da GianLuca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Tempeste e cambiamento climatico: “I segni del cambiamento climatico ormai sono ampiamente certificati da tutta la scienza internazionale –ha affermato Mercalli-. Il dato fondamentale è l’aumento ...

Per i tedeschi il cambiamento Climatico è una questione più importante dei migranti : Oggi i loro cavalli di battaglia sono clima, economia circolare, digitale, mobilità sostenibile, agricoltura bio su larga scala ma anche una apertura controllata ai flussi migratori. Tutto questo in ...

Clima : gli oceani hanno assorbito il 60% in più di calore solare rispetto a quanto ritenuto finora : Uno studio internazionale, guidato dall’Università di Princeton, ma condotto da ricercatori statunitensi, francesi, cinesi e tedeschi, ha rilevato che negli ultimi 25 anni gli oceani hanno assorbito il 60% in più di calore solare rispetto a quanto ritenuto finora: di conseguenza il global warming nei prossimi anni avrà effetti più gravi rispetto a quanto previsto. I ricercatori – si spiega su Nature – sono giunti alla suddetta ...

Di Maio contro Draghi : "Avvelena il Clima - c'è più rispetto da Berlino che dalla Bce" : Nel giorno del giudizio da parte di Standars&Poor's, il vicepremier prende di petto il presidente della Bce: "Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente".

Germania - il Clima di fiducia delle imprese cala più del previsto : Roma, 25 ott., askanews, - Calo leggermente superiore al previsto de clima di fiducia delle imprese in Germania, mentre si deteriorano le aspettative sui mesi a venire. L'indice elaborato dal centro ...

Clima - il Baishui No. 1 in Cina è l’emblema del riscaldamento globale : è uno dei ghiacciai che si scioglie più velocemente al mondo : La profonda spaccatura ha risuonato forte nella nebbia sopra il ghiacciaio Baishui No. 1, mentre un pezzo di roccia cadeva sul ghiaccio e numerosi proiettili ruzzolavano dal colosso di ghiaccio che gli scienziati definiscono come uno dei ghiacciai del mondo che si sta sciogliendo più velocemente. Siamo nella Cina meridionale e in quel paesaggio arido una volta coperto dal ghiaccio, ora c’è roccia esposta disseminata di bombole di ossigeno ...

Cambiamenti Climatici a tavola - ecco i cibi più a rischio : Birra (foto: rez-art/iStock/Getty Images Plus) Gli avvertimenti si susseguono da anni e ormai, sostengono gli esperti, siamo con tutti i piedi in zona rossa: la soglia oltre cui sarà impossibile evitare conseguenze estreme per il clima del nostro pianeta è prossima. 2020, dicono. E se i modelli matematici di previsione avessero ragione, l’umanità dovrà ingoiare un sacco di bocconi amari. O almeno lo farà chi avrà il portafogli abbastanza pieno ...

Birra a rischio estinzione - i cambiamenti Climatici minacciano le coltivazioni di orzo : “Sarà sempre più rara e costosa” : Cattive notizie per gli amanti della Birra. Via via che gravi siccità e temperature estreme diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, i raccolti di orzo (principale ingrediente della Birra) diminuiranno in modo sostanziale. Entro il 2099, la più popolare e amata delle bevande potrebbe diventare infatti una rarità e il suo prezzo potrebbe più che raddoppiare. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato sulla rivista ...