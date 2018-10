Depressione | colpisce soprattutto le donne | chi è a rischio

dilei

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Forti, determinate eppure straordinariamente fragili di fronte alla. Secondo recenti ricerche lesarebbero le più colpite da questo problema. Per gli esperti infatti la popolazione femminile ha il doppio delle possibilità di ammalarsi dirispetto a quella maschile. I motivi non sono ancora chiari, ma di certo questa patologia è collegata alla presenza di problemi cardiaci e di uno stile di vita non adeguato. Lo rivelano gli scienziati che hanno preso parte al Congresso nazionale della Società italiana di psichiatria a Torino, dove si è discusso anche di. I dati mostrano che sono lea soffrire maggiormente di questa patologia e che alcuni soggetti sono più adi altri. In particolare chi soffre di patologie del cuore, si ammala molto più facilmente die spesso va incontro ad un altodi morte cardiaca e infarto. Lo ...