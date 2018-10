Campagna choc contro le coppie gay con figli | Appendino replica | Famiglie nate

Donazione organi - “anche Gesù lo avrebbe fatto”/ Video - Campagna choc in Australia : è blasfema o no? : In Australia una campagna pubblicitaria per la Donazione degli organi impiega un Video con Gesù morente sulla croce e due soldati romani che discutono dell'argomento(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:54:00 GMT)