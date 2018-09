Salute | disturbi del sonno per l’87% delle donne over 45

Disturbi del sonno per 9 donne su 10 : a rischio Salute e coppia : Dormire bene è molto importante per il 90% degli italiani tra i 45 e i 65 anni, ma solo per 1 su 10 è facile: l’87% delle donne e il 67% degli uomini

Disturbi alimentari - "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il nuovo colore : Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione : dal Ministero della Salute una guida in Pronto soccorso e per le famiglie : Un percorso specifico, un vero e proprio “codice lilla”, per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti in Pronto soccorso e avviarne da subito il giusto cammino terapeutico. Ma anche raccomandazioni specifiche ai familiari per renderli consapevoli delle forme di disagio, soprattutto iniziale e a volte nascosto, dei loro parenti, che può sfociare in gravi problemi sanitari. I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono ...

Salute : ansia - depressione e altri disturbi mentali possono aumentare il rischio di infarto e ictus : Adulti di 45 o più anni che subiscono stress psicologico, come depressione e ansia, possono avere un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, dell’American Heart Association. I ricercatori dello studio, che ha coinvolto 221.677 partecipanti dell’Australia, hanno scoperto che: tra le donne, uno stress psicologico alto/molto alto era ...