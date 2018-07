Le sorgenti geotermiche ridurranno l' inquinamento delle polveri sottili delle città

Blastingnews

(Di sabato 21 luglio 2018) Ecofuturo, il festivaltecnologie sostenibili applicate all'ambiente, a Padova dal 18 al 22 luglio 2018, nella mattinata di sabato 21 si è occupato dell'utilizzo di energia a minor intensità carbonica e di teleriscaldamento e teleraffreddamento attraverso l'utilizzofonti. La geotermia in Italia è paradossalmente una cenerentola nonostante l'abbondanza dei serbatoi naturali, dai vulcani ai bacini geotermali, ed il recupero di queste fonti energetiche permetterebbe una drastica riduzioneemissioni nell'aria di anidride carbonica e. Alcuni dati sono stati esposti da Alessandro Murratzu, geologo di Idrogeo, che ha annunciato in anteprima la proposta presentata alla Regione Veneto fondata sulla larga presenza di bacini geotermici nella Pianura Padana (la più colpita dall'da) in particolare nell'area veneta ...