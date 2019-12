Golden gala, delusione per l’atletica azzurra (Di venerdì 8 giugno 2012) In un Golden gala pieno come non mai delle stelle internazionali che hanno fattor registrare eccellenti performance, non era semplice per l’atletica italiana trovare spazio, vista anche la concomitante crisi che sta attraversando il nostro movimento. Ormai gli azzurri si devono semplicemente accontentare di acchiappare con estrema fatica i pass olimpici e di arrivare a distanze siderali dai migliori del Mondo. Non è certamente facile combattere contro potenze che possono vantare atleti con fisici pazzeschi e già portati naturalmente (e geneticamente) portati agli sforzi che richiede questo sport. Tuttavia è ben lecito aspettarsi qualcosina di più. l’atletica è da sempre il termometro di un paese, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico-sociale, e i risultati (pochi) che il nostro paese ottiene non sono di certo confortanti. Non guardiamo alla discipline veloci, dove ...

