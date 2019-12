Coppa del Mondo di Weymouth & Portland | i risultati

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 8 giugno 2012) Ad un giorno dalla conclusione dellaNational sailing Academy, in corso di svolgimento in Inghilterra, è ora di tirare le somme e analizzare come si sono comportati i protagonisti più attesi. Nel 49er, in vetta troviamo l’Australia, davanti a Francia e Gran Bretagna. Gli oceanici sono primi anche nelle categorie 470 men e laser. Bottino soddisfacente anche per gli anglosassoni, che comandano le classifiche del finn, dello star, dello skud18 e del sonar. Nel 470 women troviamo davanti la Nuova Zelanda, mentre la Cina guida la graduatoria del radail. Infine, Francia in vetta nella prova dell’rsx men, Polonia in quello femminile e Olanda nel 2.4mr. Prova discreta anche per l’Italia, che per ora è quinta in due categorie, rsx women e skud18, e decima nel 470 women. La giornata di domani, vento e mare permettendo, sarà quella decisiva per stilare le classifiche ...

