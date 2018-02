Spazio | missione ExoMars | la “grande frenata” del Trace Gas Orbiter verso Marte

Spazio : uno sguardo nel cuore delle aurore pulsanti grazie alla missione Themis : Le aurore, lo spettacolare show di luci e colori che vibrano nel cielo ai poli del nostro pianeta, sono un fenomeno studiato da sempre. Ma non tutte le aurore polari sono uguali, e alcune sono più rare da osservare: ad esempio le cosiddette ‘aurore pulsanti’, caratterizzate da chiazze luminose intermittenti. Questa discontinuità – spiega Global Science – rende il fenomeno difficile da immortalare, perché i tipici sensori di elettroni ...

Spazio - ministro Fedeli : con il docufilm “Expedition” accediamo al dietro le quinte della missione VITA : “Sono contenta di aver condiviso oggi con le studentesse e gli studenti la visione di ‘Expedition’ e voglio ringraziare Paolo Nespoli, la regista Alessandra Bonavina, l’Agenzia spaziale Italiana e la European Space Agency per l’importante momento di conoscenza che ci hanno offerto e che vogliamo promuovere portando il docufilm nelle scuole. Grazie a questo lavoro, entriamo nei luoghi in cui le astronaute e gli astronauti ...

Spazio - missione extraveicolare sulla Iss per due astronauti : Houston , askanews, - L'astronauta della Nasa, Mark Vande Hei e il suo collega giapponese della Jaxa, Norishige Kanai hanno effettuato una missione extraveicolare, la cosiddetta "passeggiata spaziale",...

Spazio : al via l’orto “marziano” per la missione Amadee-18 : Con la simulazione dello “sbarco” su Marte e l’inizio del periodo di isolamento è partita ufficialmente la missione Amadee-18 in Oman, nella penisola arabica. Fino al 28 febbraio, 5 “astronauti” condurranno 15 esperimenti riproducendo alcune delle condizioni del Pianeta rosso con l’obiettivo di testare strumenti e procedure per future esplorazioni spaziali. A fornire cibo fresco a questi futuri astronauti ci pensa l’Italia, con un orto ...

Spazio : corso di sopravvivenza invernale - l’astronauta Luca Parmitano si prepara per la sua seconda missione : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano si sta preparando per la sua seconda missione, nel 2019, sulla Stazione Spaziale Internazionale, a bordo di una navetta russa Soyuz. Tutti gli astronauti che volano con la Soyuz prendono parte ad un corso di sopravvivenza invernale nelle foreste vicino alla Città delle Stelle, Russia. Quando la Soyuz atterra, le squadre di supporto sono solitamente sul posto in pochi minuti per aiutare gli ...

Spazio - missione ExoMars : l’Europa riparte per Marte il 24 luglio 2020 : Il lancio della seconda missione ExoMars che riporterà l’Europa su Marte è previsto il 24 luglio 2020: i tecnici dell’Agenzia Spaziale Europea stanno seguendo i test per la nuova missione che si preannuncia “ancora più complessa e ambiziosa“, secondo quanto spiegato dal responsabile scientifico di ExoMars Jorge Vago, a margine della mostra ‘Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso’ al Museo Nazionale ...

Spazio - missione ExoMars : ecco la trivella italiana che cercherà la vita su Marte : Nell’ambito della nuova missione europea ExoMars prevista per il 2020, sono risultati positivi i test di qualifica spaziale della trivella italiana che cercherà la vita su Marte: lo ha reso noto Marco Stanghini, responsabile Sviluppo business Spazio Leonardo, in occasione della presentazione della mostra ‘Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso‘, che verrà ospitata da domani fino al 3 giugno al Museo Nazionale della ...

Spazio - missione LISA : azzerando i rumori di fondo è possibile “ascoltare” le onde gravitazionali dal profondo dell’universo : A distanza di circa sei mesi dall’annuncio, nel giugno scorso, del via libera dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) alla missione LISA nel 2034, sono stati pubblicati sulla rivista Physical Review Letters i risultati finali della missione apripista LISA Pathfinder. Un bilancio molto positivo per il progetto sperimentale che aveva come obiettivo quello di testare la fattibilità di un primo osservatorio di onde gravitazionali nello Spazio. Lanciata ...

Al via la missione Gold della Nasa - al confine tra atmosfera e Spazio : Lo scorso 25 gennaio è stato un gran giorno per l’Agenzia spaziale americana. È infatti partito con successo il primo satellite della missione Gold (che sta per Global-scale Observations of the Limb and Disk), la prima diretta a investigare i segreti dell’orbita tra gli strati più alti dell’atmosfera terrestre e lo Spazio vero e proprio, e in particolare capire come i fenomeni della bassa atmosfera (il meteo, in pratica) interagiscano con ...

