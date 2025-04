Volley femminile Serie A1 | Milano è in finale Conegliano piega Novara in gara-3

Leggi su Sportface.it

vince contro Scandicci per 3-1 ed è la prima finalista dei playoff diA1 2024/2025 disupera invece, vincendo in quattro set-3. Le zanzare avevano però trionfato per 3-0 in-2 e la seconda finalista potrà essere decretata solo con-4, se non con una quinta partita. L’Imoco e le novaresi torneranno in campo tra tre giorni, mercoledì 9 aprile.: LA CRONACAvince per 3-1 suparte nel migliore dei modi, ottenendo il vantaggio poco dopo il via.mantiene il ritmo delle avversarie per i primi scambi, ma nella seconda metà perde terreno. L’Imoco fatica soprattutto in fase di cambio palla, permettendo alle Zanzare di prendere il largo.non riesce a mettere a punto neanche un muro, avvenimento raro per le pantere.