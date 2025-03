Primacampania.it - Napoli, 14enne muore per un malore prima dell’allenamento: disposta l’autopsia

– Tragedia mercoledì sera a, dove un ragazzo di 14 anni è morto improvvisamente dopo essere stato colto da un, pocodell’inizio di un allenamento in una scuola calcio. A riferirlo sono stati i carabinieri del capoluogo partenopeo.La salma del giovane è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.L'articoloper unproviene daCAMPANIA.