Giovane ospite di una struttura per disabili precipita da un muretto a Cortona: è grave

L’incidente è avvenuto nella zona di viale del Mercato. Il 27enne ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vitaDramma nel pomeriggio di ieri a, in Valdichiana, dove undi 27 anni,di unaperdi Terontola, è caduto da unndo per circa dieci metri. L’incidente è avvenuto nei pressi del campo da basket di viale del Mercato, durante un’uscita organizzata con altri ospiti del centro.Il ragazzo, originario della provincia di Grosseto e affetto da gravi problemi cognitivi, ha riportato serie lesioni, in particolare agli arti e alla colonna vertebrale. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato ild’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Fortunatamente, pur restando in condizioni critiche, non sarebbe in pericolo di vita.