In aumento le concentrazioni di alga tossica sulla costa barese | bollino giallo a Molfetta

L'alga tossica è stata rilevata in alcune zone costiere dell'area metropolitana di Bari. E' l'esito del monitoraggio condotto da Arpa Puglia nella finestra temporale tra l'1 e il 15 luglio per verificare la presenza di Ostreopsis Ovata nelle acque marine. In particolare, si segnala una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Alga tossica a Sferracavallo, firmata un'ordinanza: scatta il divieto di balneazione - "Dopo il monitoraggio dell’Arpa, effettuato lo scorso 16 giugno, nel quale è stata riscontrata concentrazione di “Ostreopsis” (alga tossica) superiore al valore limite, ho firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo la costa di Sferracavallo, nel tratto di costa antistante al viale.

Palermo, alga tossica a Sferracavallo: divieto di balneazione - (Adnkronos) – Divieto di balneazione a Sferracavallo (Palermo) a causa di un'alga tossica. "A seguito del monitoraggio dell’Arpa, effettuato lo scorso 16 giugno, nel quale è stata riscontrata concentrazione di Ostreopsis (alga tossica) superiore al valore limite, ho firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo la costa di Sferracavallo".

"Nessuna alga tossica nei mari del Messinese", la risposta dell'Asp - "In riferimento agli articoli allarmistici riportati da alcune testate giornalistiche circa la presenza di Ostreopsis trovata nei nostri mari, si comunica che non è stata rilevata a tutt'oggi la sua comparsa lungo le coste della provincia di Messina": a dirlo il direttore del Dipartimento di.

La temperatura calda del mare ha prodotto, in questi giorni, sul litorale barese la prima fioritura di Ostreopsis ovata, la cosiddetta alga tossica. Ne dà notizia l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (Ar Vai su Facebook

Puglia, alga tossica aumenta la sua presenza nell’Adriatico: da Molfetta a Monopoli le concentrazioni…; Alga tossica a Marina di Massa: sconsigliate attività di lunga permanenza sull’arenile; Alga tossica, concentrazioni elevate anche a Monopoli.

Allarme alga tossica in Italia: i litorali più colpiti da nord a sud e i rischi per la salute - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute - L’alga tossica Ostreopsis ovata torna a proliferare lungo le coste italiane, con segnalazioni più marcate in Liguria, dove da inizio luglio è scattata ... Segnala fanpage.it