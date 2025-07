La Dea bendata bacia Telese Terme vinto un milione di euro al Million Day

Un colpo da sogno che cambia la vita si è verificato ieri 15 luglio a Telese Terme: un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente del MillionDAY, portando a casa la cifra agognata di un milione di euro. La giocata . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - La Dea bendata bacia Telese Terme, vinto un milione di euro al Million Day

In questa notizia si parla di: telese - terme - milione - bendata

Telese Terme si prepara ad accogliere ‘Lampi nella Notte’ - Tempo di lettura: 4 minuti Questa mattina presso le Terme di Telese, si è tenuto un incontro preparatorio in vista della realizzazione della mostra “Lampi nella Notte”, un progetto di ampio respiro internazionale dedicato alla memoria storicadella Valle Telesina durante la Seconda Guerra Mondiale.

Riapre il Mercato di Campagna Amica a Telese Terme: appuntamento il mercoledi in p.zza Minieri - Tempo di lettura: 2 minuti Dall’orto alla tavola, Mercoledi 14 Maggio riapre i battenti il Mercato Campagna Amica di Telese Terme, un punto di riferimento per chi cerca prodotti locali e di qualità .

Telese Terme, l’Amministrazione Comunale celebra il giovane atleta Simone Nobile - Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale di Telese Terme esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per gli eccezionali risultati conseguiti dall’atleta Simone Nobile, classe 2012, e dal Maestro Tito Brasile, in occasione del Campionato Regionale Colored di Karate FIJLKAM svoltosi presso il Palazzetto dello Sport di Cercola nelle giornate del 10 e 11 maggio 2025.

Vinti 2,5 milioni al 10 e Lotto, è caccia al super fortunato nel Sannio; Gioca 3 euro e vince 2,5 milioni di euro a Telese Terme.

Telese Terme, arrestato latitante ricercato per autoriciclaggio, si ... - Telese Terme, arrestato latitante ricercato per autoriciclaggio, si nascondeva in città da mesi. Scrive msn.com

Telese Terme, blitz dei carabinieri: localizzato e arrestato ... - MSN - In mattinata, a Telese Terme, un'importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ha portato all'arresto di un latitante ricercato da tempo. Segnala msn.com