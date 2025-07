Prezzi medi carburanti poco mossi verde al self 1,735 euro

Stabili le quotazioni internazionali dei raffinati e continuano a essere poco mosse anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all' Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 15 luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalit√† self rimane 1,735 eurolitro, con le compagnie tra 1,728 e 1,745 eurolitro (no logo 1,724). Il prezzo medio praticato del gasolio self √® 1,672 eurolitro (1,671 il valore del 14 luglio), con i diversi marchi tra 1,667 e 1,680 eurolitro (no logo 1,663).

Roma, 23 aprile 2025 ‚ÄstCon 99 si, 62 no e un astenuto l‚ÄôAula di Palazzo Madama¬†approva il disegno di legge di conversione del decreto bollette.

