Puzza di plastica bruciata sulla costa esclusa la presenza di sostanze tossiche Ancora ignote le cause

Restano, per il momento, avvolte nel mistero le cause del cattivo odore diffuso su varie zone della costa romangola: miasmi segnalati anche nel Cesenate, a Cesenatico e Sant'Angelo di Gatteo. Sono state raccolte molte segnalazioni di un forte odore di plastica bruciata anche nella zona di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: plastica - bruciata - costa - cause

Cattivo odore su tutta la costa da Rimini a Ravenna: in corso controlli di Arpae e Vigili del fuoco; Guasto a centrale elettrica: di nuovo blackout in città e semafori in tilt; Cosa sono i nurdles, le lenticchie di plastica che minacciano la costa dello Sri Lanka.

Odore di plastica bruciata in paese Tante lamentele, verifiche sulla causa - CONTINUANO ad arrivare in Comune a Nonantola ed all’Agenzia regionale ARPAE segnalazioni relative all’odore di plastica bruciata percepito da lunedì scorso in diverse zone di Nonantola, a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Puzza di plastica bruciata: "È la torba del Ferrarese, bruciano oltre ... - Puzza di plastica bruciata: "È la torba del Ferrarese, bruciano oltre 50 ettari" Arpa rassicura: "Non ci sono problemi per la salute" ... Scrive ilrestodelcarlino.it